Festival de criatividade reúne artistas e educadores em evento online e gratuito

O Wacom Academy, maior festival digital de criatividade das Américas, chega à quinta edição e, pelo segundo ano consecutivo, em formato online. O evento será de 20 a 24 de setembro, contando com mais de 30 webinars e workshops de profissionais admirados e reconhecidos nas áreas de ilustração, design, arte urbana, educação, entre outras. O objetivo é oferecer dicas para melhorar o trabalho e os estudos com a tecnologia, incluindo os produtos da Wacom, que já são líder de mercado. O festival será totalmente online e gratuito.

Entre os brasileiros confirmados no Wacom Academy estão artistas e educadores renomados, como o designer gráfico e cartunista Carlos Ruas, conhecido por suas tirinhas e criador do Um Sábado Qualquer; a desenhista de arte urbana, Criola; o ilustrador conhecido por desenhar estilo “doodles”, Mauro Martins; o produtor executivo e diretor de séries animadas, Pedro Eboli; a ilustradora digital, Roberta Gomes; o escultor digital de colecionáveis, Elton Martins; e o designer, que trabalha com motion design, Tales Ramiro, são alguns dos confirmados para o evento.

Na lista dos principais participantes internacionais, estão confirmados: o animador, pintor e escritor, Jorge Gutiérrez; a ilustradora e tatuadora Sonia Lazo; e o designer e membro sênior da Marvel conhecido por projetar alguns personagens famosos, Anthony Francisco. O evento terá tradução simultânea em todos os webinars e workshops nos idiomas português, espanhol e inglês.

“O Wacom Academy é um evento que temos muito orgulho de organizar. Está presente anualmente, pois temos a oportunidade de reunir diversos profissionais, estudantes e interessados em arte de toda a América. Além de dar visibilidade e incentivo aos artistas e educadores atuais e do futuro”, comenta Thiago Tieri, gerente de marketing da Wacom no Brasil.

Para mais informações, visite o site oficial da Wacom Academy. Interessados podem se cadastrar gratuitamente no evento pelo formulário online.

Concurso Atrévete

Pela segunda vez, a Wacom promove o concurso Wacom Atrévete. A competição de artes acontecerá de 5 de agosto a 5 de outubro. O desafio deste ano, ou #AtréveteChallenge, tem como objetivo homenagear o herói de cada um, a pessoa que incentivou e ensinou durante todo o último ano, sendo os verdadeiros super-heróis da pandemia. Serão 10 vencedores que poderão ganhar uma Wacom One

Quatro jurados escolherão os vencedores com base na originalidade e mérito criativo de cada um, em suas respectivas categorias. A Wacom convida todos artistas e ilustradores a não copiar elementos de super-heróis que já existem, mas sim surpreendê-los com os próprios designs e habilidades. A execução da ideia, a apresentação e a história ou origem serão levadas em consideração por cada um dos jurados. A popularidade da peça ou do artista participante nas redes sociais não será contabilizado para a vitória.

Os vencedores serão anunciados por meio da conta oficial da Wacom no Instagram no dia 5 de outubro. Cada um será contatado diretamente pela Wacom via mensagem direta (DM) no Instagram.

Para participar do #WacomAtrevete2021, os interessados devem:

Transformar quem fez a diferença na pandemia em um super-herói; Compartilhar a homenagem no Instagram antes de 5 de outubro com a hashtag #WacomAtrevete2021; Se registrar na Wacom Academy e seguir o perfil da Wacom global no Instagram e da conta regional, a Wacom Brasil.

Mais detalhes sobre a competição, podem ser encontradas aqui.