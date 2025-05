realme promove Fan Festival 2021 com promoção em smartphones, relógios e fones de ouvido

Promovido pela realme, empresa de smartphones que mais cresce no mundo, o realme Fan Festival 2021 celebra a marca de 100 milhões de dispositivos vendidos ao redor do mundo, e no Brasil será realizado em parceria com o site das Americanas até sábado, 28 agosto. A iniciativa marca também o aniversário de três anos da realme e oferecerá ao público 11 aparelhos com descontos de até R$ 600. O catálogo promocional inclui aparelhos recém-lançados, como o smartphone realme 8 5G, os fones de ouvido realme Buds Air 2 e realme Buds Air 2 Neo, e o smartwatch realme Watch 2 .