Dia do Gamer: Avell se une a Intel para promover promoções especiais durante 10 dias

Dia Internacional do Gamer e, para comemorar a data, a Intel Gamer Days para promover as Dia 29 de Agosto ée, para comemorar a data, a Avell , marca brasileira referência em notebooks de alta performance, se juntou a Intel no festivalpara promover as melhores ofertas em produtos durante 10 dias, começando a partir de 27 desse mês. São promoções especiais de produtos da marca com conteúdos exclusivos em parceria com gamers e streamers patrocinados pela Intel.

A agenda completa ainda não foi divulgada, porém, a presença de várias personalidades do #TimeAzul, seu grupo de influenciadores, já foi confirmada em lives de bate-papo sobre games. Entre os nomes estão Amanda “AMD” Abreu, Michael Art Jack, Patife, Tales Porphirio, do Wakanda Streamers, Sher Machado e CherryGumms.

Sobre as promoções

A Intel anunciou que realizará descontos de desktops, notebooks e peças para PC gamer — não apenas da sua própria marca, como também da Avell e outras empresas parceiras , com objetido de oferecer as melhores ofertas do ano.

O Intel Game Day é promovido com objetivo de reforçar a importância dos gamers, principalmente nesse período de isolamento. Vale lembrar que, segundo a Pesquisa Game Brasil, 75% dos gamers brasileiros jogaram mais desde o início da pandemia. Além disso, a Avell conta que 40% do seu público é composto por gamers, que aderem aos notebooks especializados para isso. Os outros 60% é formado profissionais especializados como engenheiros, dentistas, arquitetos, entre outros.