Call of Duty®: Vanguard apresenta sua história de campanha e a personagem Polina Petrova

Menos de uma semana depois da revelação mundial de Call of Duty: Vanguard dentro do Call of Duty: Warzone™, a Sledgehammer Games já traz mais informações sobre o título bem onde todos os gamers se encontram: Gamescom.

Além de mostrar com mais detalhes o gameplay de uma das missões da Campanha do título, esta entrevista também apresentou a atriz por trás de uma das principais personagens do jogo: Laura Bailey, que interpreta a sniper soviética Polina Petrova. Polina é uma tenente na Divisão Rifle 138 do Exército Vermelho, a personagem foi inspirada em diversas exímias atiradoras que apoiaram os Aliados na Frente Oriental.

“O que mais me prendeu quando comecei a interpretar a Polina é como ela é destemida” disse Bailey “Ela não tem nada a perder, então ele se compromete completamente com a missão. Nada a assusta. Nada pode desviá-la de seu caminho. Ela não deveria estar lutando na guerra. Originalmente ela tinha sido designada para ser uma enfermeira, cuidando de soldados feridos em batalha. Porém, quando o caos se instaurou em Stalingrado, ela não pensou duas vezes e se prontificou a lutar. Ela basicamente se tornou uma das snipers mais letais que a guerra viu”

Assista AQUI o vídeo apresentado na Gamescom, com Laura Bailey e o diretor criativo de campanha da Sledgehammer Games, David Swenson, conversando sobre Vanguard.

Prévia da Missão de Campanha de Call of Duty: Vanguard – Stalingrad Summer

Durante a Gamescom, a Sledgehammer Games mostrou a missão “Stalingrad Summer” da campanha de Vanguard. Uma parte intermediária da história single player do jogo, a missão “Stalingrad Summer” é baseada na invasão inicial de Stalingrado – pela ótica da Polina. O jogador vê sua família, seu lar e vidas serem destruídas, o que acaba sendo o gatilho para sua transformação na sniper fatal que proteja seu lar na chegada do inverno.

“Os jogadores poderão vivenciar a cidade antes de ter sido invadida no verão de 1942”, comenta Swenson sobre a missão que acontece na Frente Oriental, “dando aos jogadores uma chance de ver e sentir a beleza da cidade no verão, intocada pela guerra. Jogadores também poderão vivenciar Stalingrado perto do fim da sua batalha de aproximadamente 6 meses, no inverno de 1943. Nesta parte os jogadores poderão lutar no meio de cenários cobertos de neve do inverno russo que foi tão icônico para a Segunda Guerra Mundial”

Nas imagens de gameplay mostradas na Gamescom, é possível observar a soldado Polina Petrova em choque, soterrada sob escombros após um ataque aéreo que deixou todos seus camaradas mortos ou desaparecidos. Após se esgueirar pelos destroços e recuperar seus sentidos, ela entende o que precisa fazer para derrotar os inimigos, voltar para casa e salvar seu irmão Misha.

Nas imagens é possível ver Petrova furtivamente eliminando um pelotão de buscas inimigo, salvando alguns reféns e se esgueirando pelos telhados para chegar até seu apartamento. Ali, no chão frio, ela encontra a arma que a ajudou a dizimar dezenas de Infantaria do eixo em sua carreira de atiradora: um Fuzil de Precisão de 3 linhas que ela chama de Requiem.

Essa arma será a chave para resgatar outro grupo de civis capturados, porém agora seu disfarce foi descoberto. O jogador da apresentação controlou a Operadora, eliminando reforços e evitando diversos veículos armados, até chegar a um duto de ar onde ela está aos pés de um novo guarda. Ela permanece em silêncio o suficiente para conseguir eliminá-lo sem chamar a atenção, porém a raiva dentro de si, acumulando após ver seu lar destruído, explode. Logo após dominar outro guarda, ela acende um Coquetel Molotov e joga-o contra um trio de guardas e atinge outro com a base de seu fuzil.

E então as coisas esquentam: uma grande quantidade de soldados aparece para capturar Petrova, morta ou viva. Mas a sniper de elite da Divisão de Rifle 138 dá um jeito em cada um deles…até uma fumaça dominar o ambiente e um inimigo “invisível” nocauteá-la.

Esse é apenas um gostinho de todo o gameplay apresentado – depois ainda podemos ver uma visão de 30 mil pés das outras frentes do jogo a serem conquistada na Campanha. Desde cair de paraquedas na França, até brigar até cansar nas Ilhas Midway e explodir tudo contras as forças que avançam na África do Norte. E ainda tem muito mais pra ser compartilhado no lançamento até o lançamento do jogo em 5 de novembro.

A ansiedade para Vanguard está alta? Que tal jogar o Alpha no PlayStation esse fim de semana – preload já disponível

Os jogadores que estiverem muito ansiosos para ver mais de Call of Duty: Vanguard podem aproveitar o Alpha aberto deste fim de semana, disponível para aqueles que possuem PS4 e PS5* e já disponível para preload.

Esse olhar exclusivo sobre o modo Multijogador do título traz um inovador novo modo chamado Champion Hill, com um gameplay frenético para pequenos esquadrões junto com visão tática dá o tom para um Armamento campeão. Também mostrará um primeiro olhar sobre os Operadores que lideram a Campanha, incluindo Polina Petrova, e algumas armas, ambientes destrutíveis e muito mais das novidades que chegam em 5 de novembro.

O Alpha começa dia 27 de agosto às 14h de Brasília (10 am PT) e fica disponível até dia 29 de agosto às 14h de Brasília (10 am PT). Para mais informações sobre o Alpha, incluindo como e onde fazer o download, basta clicar AQUI .

*O Alpha começa dia 27 de agosto de 2021 no PS4 e PS5. As datas de disponibilidade e lançamento do Alpha estão sujeitas a mudança. Mínimo de duração do Alpha é de 2 dias. Por tempo limitado. É preciso uma conexão com a internet.

