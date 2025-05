Mercusys anuncia roteador de última geração Wi-Fi 6 com velocidade Gigabit

Mercusys , uma das principais fabricantes mundiais de dispositivos de rede, anunciou o lançamento de seu novo roteador em território nacional: o MR70X. Parte do promissor plano de expansão da empresa no país, a novidade oferece ampla cobertura Wi-Fi e quatro vezes mais capacidade para a transmissão simultânea de dados. Sofia Paez, Gerente de Marketing da Mercusys no Brasil, explica:

“Temos a filosofia de criar um mundo mais inclusivo através da tecnologia, e isso pode ser notado com o lançamento do MR70X. Com alta performance e excelente custo-benefício, o roteador é uma das nossas apostas para 2021. O MR70X acompanha nossa missão de enriquecer vidas por meio de melhores conexões. Estamos muito otimistas com esse e as demais novidades que virão pela frente”.

Com preço sugerido de R$ 449,90, o MR70X atinge velocidade Wi-Fi 6 de até 1.8 Gbps (1201 Mbps na banda de 5 GHz e 574 Mbps na banda de 2.4 GHz) – já aceita pela maior parte de dispositivos fabricados após 2019, como é o caso da nona geração de consoles de videogame, smartphones, tablets e notebooks – o que o torna ideal para atividades diárias mais exigentes como streamings, jogos online e videochamadas. Com o OFDMA e MU-MIMO, o MR70X permite a transmissão simultânea de dados de e para vários dispositivos, além de contar com o direcionamento de sinal Wi-Fi para os dispositivos que estão consumindo mais dados através do Beamforming. Todas essas tecnologias trabalham junto para melhorar a eficiência da rede em ambientes de alto consumo de internet. Já suas quatro antenas multidirecionais, de alto ganho, garantem conexões estáveis e ampla cobertura.

Presente no dispositivo da Mercusys, o padrão de segurança WPA3 fornece proteção Wi-Fi abrangente para dar mais segurança contra invasões de rede e vazamentos de dados. Outro diferencial do roteador está na tecnologia BSS Color, ajuda a minimizar a interferência de sinais vizinhos para melhorar a eficiência da transmissão e no Smart Connect, que conecta os dispositivos da sua rede no canal com mais velocidade, automaticamente. A novidade também conta com recursos já recorrentes da marca como Modo Access Point, Controle dos Pais, Rede para Convidados e Qualidade de Serviço.

O MR70X e os demais dispositivos da Mercusys podem ser encontrados nas prateleiras das maiores lojas físicas e marketplaces do Brasil;

Confira abaixo a ficha técnica do MR70X

• Próxima Geração WiFi 6 – Atinge velocidade Wi-Fi 6 de até 1.8 Gbps (1201 Mbps na banda de 5 GHz e 574 Mbps na banda de 2.4 GHz)

• 4× Mais Capacidade – OFDMA e MU-MIMO permitem a transmissão simultânea de dados de e para vários dispositivos, melhorando a eficiência geral da rede.

• Cobertura Ampla e Forte – 4x antenas multidirecionais de alto ganho com Beamforming que permite conexões estáveis e sinal de WiFi forte em toda a casa.

• Proteção de Segurança – O WPA3 oferece segurança WiFi apromorada.

• Conexões Gigabit – Aproveite ao máximo seu acesso a internet e transfira dados em velocidades rápidas para obter o máximo de desempenho.

• Economia de Energia – Programar o horário ideal para ligar reduz o consumo de energia dos dispositivos móveis e IoT durante as transmissões de dados.

• Menos Interferência de WiFi – Minimiza a interferência de sinais vizinhos para melhorar a eficiência de transmissão com cores BSS

• Conexão Inteligente – Escolhe de forma inteligente a melhor banda disponível para cada dispositivo

• Modo Access Point – Estende uma rede com fio e a torna sem fio