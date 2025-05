Badoo lança novo recurso de segurança para evitar a troca de mensagens ofensivas

A segurança dos usuários é de extrema importância e o Badoo está constantemente desenvolvendo novas tecnologias para protegê-los. O objetivo é incentivar as pessoas a pensar antes de escrever uma mensagem grosseira, além de ajudar os destinatários dessas mensagens a se sentirem capacitados para bloquear e relatar o comportamento.

O lançamento do recurso é o passo mais recente no compromisso com a segurança, juntando-se ao seu novo e aprimorado ”Centro de Segurança”, onde os usuários podem encontrar guias detalhados e ferramentas úteis para ajudá-los a se conectar com confiança e facilidade.

Nos últimos meses o Badoo lançou novos recursos para tornar o momento de se conectar mais seguro na plataforma, como o bloqueio de captura de tela, verificação de identidade e chamadas de vídeo. Além da proibição e, eventualmente, banimento de pessoas que cometam body shaming, racismo, homofobia e discurso de ódio, anunciado no início do ano.