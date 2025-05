Webinar gratuito com “guru” de SEO do Google discute caminhos para melhores resultados na busca

Entender o funcionamento da Pesquisa Google e descobrir a melhor maneira de explorar as ferramentas que trabalham para a exposição dos portais, produtos e serviços nos resultados das buscas é fundamental para estar sempre um clique a menos de distância dos novos e antigos clientes ou contatos.

A lógica de funcionamento da inteligência responsável por organizar as opções sugeridas às buscas realizadas, se assimilada pelo negócio, auxilia no desenho de estratégias de captação ainda mais assertivas e econômicas, considerando as ações para o melhor posicionamento na lista de respostas retornadas aos consumidores.

Pensando nisso, o Google organizou para a próxima quinta-feira (1º), das 11h às 12h, um webinar especial, totalmente gratuito ( inscrições na página do evento ), com um dos principais nomes do universo de Search, o suíço John Mueller. O especialista hoje é responsável por coordenar as Relações Públicas do Google Search Console.

Mueller atuou como analista de tendências para webmasters por mais de uma década e frequentemente participa de fóruns e eventos sobre o Otimização para Motores de Busca (Search Engine Optimization – SEO), sendo referenciado como um dos pesquisadores do assunto com maior destaque no mercado.

Entre os temas trabalhados no encontro estarão o rastreamento, a indexação, os sites para dispositivos móveis, os conteúdos duplicados, a paginação, a melhor utilização do Google Search Console para impulsionar empreendimentos e outras questões de igual importância.

Search

Google Search Console é um serviço sem custos oferecido pelo Google, que auxilia a monitorar, manter e solucionar problemas relacionados à participação nos resultados da Pesquisa Google.

Não é necessário estar incluído no Search Console para aparecer na busca, mas o sistema permite entender e melhorar a forma como o site é lido e avaliado pela base de dados. Ou seja, como e quando a página aparecerá nas pesquisas realizadas.

Na plataforma é possível confirmar se o Google pode encontrar e rastrear determinado site, corrigir problemas de indexação, ou solicitar a reindexação de conteúdo novo e atualizado, visualizar dados de tráfego na pesquisa, saber quais consultas de pesquisa mostram aquela página, com que frequência os usuários clicam nessas consultas e outros dados.

Etapas

O Google segue três etapas básicas para colocar as páginas entre os resultados das buscas solicitadas na Web. O rastreamento é, basicamente, a leitura das páginas pelas máquinas do Google, para que elas possam detectar e “descobrir” o endereço.

Na sequência, a indexação identifica o conteúdo, analisando e catalogando os arquivos que estão disponíveis no site. No processo o Google verifica do que se trata a página. Essa informação fica registrada no índice, um grande banco de dados, armazenado em uma quantidade enorme de computadores.

Por fim, a exibição. O Google tenta determinar as respostas mais adequadas e de qualidade mais alta, bem como avaliar outras considerações que fornecerão a melhor experiência do usuário. Para isso, leva em conta aspectos como localização, idioma e dispositivo (computador ou smartphone).

Reflexões sobre como melhorar o rastreamento, a indexação, a exibição e a classificação dos endereços nas buscas feitas por meio da caixa de pesquisa do Google serão trabalhadas ao longo do evento, que terá tradução simultânea em espanhol ou português.

Serviço

Google Search Webinar com John Mueller

Espanhol, Inglês e Português

Gratuito

Dia: 1/9/2021

Hora: 11h às 12h (Horário de Brasília)