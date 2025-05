TETRIX, maior desafio universitário do mundo, tem últimos dias de inscrições abertas e Senseis confirmados

A terceira edição do TETRIX, maior desafio universitário global, já registra mais de 145 mil inscritos nas Américas, Europa, Ásia e África e entra na última semana de inscrições abertas. Universitários e recém-formados (nos últimos 3 anos) em quaisquer disciplinas podem se inscrever até 31 de agosto. Promovido pela VTEX, a plataforma de comércio digital para grandes empresas e varejistas, líder em acelerar a transformação do comércio na América Latina e agora em expansão global, a competição tem como objetivo apresentar aos participantes conhecimentos de negócios relacionados ao ambiente de ecommerce e à transformação digital.

“O principal objetivo do TETRIX é despertar a curiosidade dos participantes para um universo que ainda pode ser desconhecido por muitos, a partir de uma jornada composta por aprendizagem disruptiva e multidisciplinar. Ao longo do desafio serão apresentadas empresas dos mais diversos lugares do mundo que estão inovando nas áreas de comércio e transformação digital, além de oportunidades em carreiras não tradicionais. Queremos, ainda, identificar novos talentos, conectando estudantes e profissionais às inúmeras companhias que compõem o ecossistema global do setor”, explica Marina Baltz, Diretora de Marketing do TETRIX.

Para o júri, formado pelos chamados Senseis, que analisam o desempenho dos participantes ao longo das etapas do concurso, há cinco nomes confirmados:

• Mariano Gomide, fundador e co-CEO da VTEX;

• Eduarda Jorge Davidovic, head de Inovação na Elo;

• Cleber Morais, Country Manager na AWS;

• Frederico Heitmann, fundador e CEO na ACCT Consulting & Technology;

• e Lucy Lawrence, chairman do Board na Troquer.

Composto por 100 perguntas, o TETRIX é dividido em três fases online e duas presenciais, semifinal e final, que serão realizadas no Rio de Janeiro. Totalmente gratuito, o desafio permite aos participantes compreender melhor o mercado de trabalho atual e desenvolver habilidades que não fazem parte dos currículos acadêmicos. A pessoa vencedora ganha uma viagem por cinco continentes, durante a qual é apresentada às maiores tendências digitais do mercado.



As inscrições para o TETRIX 2021 se encerram no dia 31 de agosto e podem ser feitas pelo site TETRIX 2021 – como participarAs inscrições para o TETRIX 2021 se encerram no dia 31 de agosto e podem ser feitas pelo site https://www.tetrixchallenge.com . Pela primeira vez, o desafio está aberto para participantes de todo o mundo e pode ser realizado em português, inglês e espanhol.

Diversas empresas patrocinam e apoiam o TETRIX, fomentando o ecossistema digital construindo uma valiosa rede de talentos preparados para o futuro. Essas companhias têm acesso às pessoas que mais se destacarem para futuras contratações.

TETRIX 2021, o desafio global

Na primeira edição, em 2019, o TETRIX contou com 13 mil inscritos no Brasil. Em 2020, o desafio foi estendido para toda a América Latina, e participaram 75 mil universitários e recém-graduados. Neste terceiro ano, o concurso está aberto para todo o mundo.

Diversidade

Um dos principais compromissos dos organizadores é garantir que o programa ofereça diversidade e inclusão, de forma que todas as pessoas inscritas se sintam confortáveis para participar. “A poucos dias do encerramento das inscrições, mais de 62% dos inscritos são mulheres, e contamos com uma ampla adesão em todos os continentes”, celebra Baltz.