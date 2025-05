LARA 2021: programa de bolsas de pesquisa do Google para a América Latina abre inscrições para sua 9ª edição

O Google anuncia hoje o lançamento da nova edição do Latin America Research Awards (LARA), iniciativa que, desde 2013, reconhece projetos de pesquisa em toda a América Latina que contribuam para fortalecer a conexão da pesquisa acadêmica da região com a economia e a sociedade em geral. As inscrições estarão abertas de 26 de agosto a 24 de setembro e as instruções podem ser encontradas aqui.

Nesta edição, o Google distribuirá US$ 500.000, cerca de R$ 2,5 milhões, a projetos de universidades locais de toda a região, que demonstram uma aproximação entre pesquisa, economia e sociedade. A grande novidade de 2021 será a categoria de DEI, que pretende destacar o trabalho de grupos de pesquisa da ciência da computação que geram uma contribuição para o debate de diversidade, equidade e inclusão no Brasil e na América Latina. “Para o Google, é um orgulho anunciar esse novo campo, uma vez que diversidade, equidade e inclusão fazem parte do dia a dia, desde como nossos produtos são desenvolvidos até como construímos nossas equipes de trabalho”, afirma Berthier Ribeiro-Neto, diretor de Engenharia do Google na América Latina.

Também será mantida no prêmio a categoria COVID-19, na qual poderão ser contemplados os projetos de pesquisa com foco na geração de conhecimento sobre a pandemia e gestão da saúde. São projetos que contribuem para a tomada de decisões informadas para melhorar os indicadores de saúde pública e enfrentar a pandemia na América Latina.

Os campos de pesquisa que serão contemplados no LARA 2021 serão:

•DEI(Diversidade, Equidade e Inclusão)

•Saúde / COVID-19

•Geo / Mapas;

•Interação entre humanos e computadores;

•Recuperação, extração e organização de informações (incluindo gráficos semânticos);

•Internet das coisas (incluindo cidades inteligentes);

•Machine learning (aprendizado de máquina) e data mining (mineração de dados);

•Dispositivos móveis;

•Processamento de linguagem natural;

•Interfaces físicas e experiências imersivas;

•Privacidade;

•Outros tópicos relacionados a pesquisas na web

Nesta edição, o LARA vai distribuir bolsas mensais que variam entre US$1.200 para alunos e US$750 para professores de doutorado, e US$750 para alunos e US$650 para professores dos programas de mestrado. Outra novidade deste ano: os alunos agraciados com uma bolsa de pesquisa poderão se candidatar para participarem do “Programa de Pesquisa do Google para Alunos”, o qual possibilitará uma colaboração direta com pesquisadores do Google em um de nossos escritórios na América do Norte.

“Aguardamos com grande expectativa as inscrições de novos projetos de alunos e professores de toda a América Latina para solucionar diversos problemas do nosso cotidiano. Também temos a esperança de que, por meio desta iniciativa, possamos continuar a apoiar o desenvolvimento da pesquisa científica na região”, completa Ribeiro-Neto.