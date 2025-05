Cartilha orienta sobre como vender pela internet com segurança

Segundo a Neotrust, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce, o varejo digital faturou R﹩74,76 bilhões no primeiro semestre de 2021, alta de 37% em relação ao mesmo período do ano passado. A expansão do e-commerce no Brasil é uma realidade; e isso traz algumas demandas, incluindo preocupação com a segurança. Para orientar aos lojistas virtuais a reduzirem problemas nas transações, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com a ClearSale, relança a Cartilha de Venda Segura Pela Internet, revista e atualizada, trazendo boas informações sobre como se proteger de fraudes e não ter prejuízos nas transações eletrônicas.

“Segurança é palavra de ordem no e-commerce. Com as melhores dicas para que os lojistas tenham o menor número de fraudes e vendam com mais segurança, programamos o lançamento para preparar o varejo para as datas que vêm por aí: Dia das Crianças, Black Friday e Natal”, afirma Mauricio Salvador, presidente da ABComm.

O material é escrito numa linguagem simples e acessível e esmiuça o que se deve fazer para ter um comércio eletrônico seguro. São dicas que vão das senhas utilizadas até a necessidade de backup de dados.

“Esta iniciativa vem com o objetivo de reforçar o nosso compromisso em contribuir para um ecossistema cada vez mais seguro no varejo digital. Em parceria com a ABComm, queremos unir forças para que o Brasil tenha uma expansão sólida no e-commerce”, afirma Omar Jarouche, diretor de Marketing e Soluções da ClearSale.

“A cartilha orienta o lojista a proteger o seu próprio negócio e proteger dados de inúmeros clientes, sendo, portanto, é um recurso poderoso para as vendas”, explica Salvador.