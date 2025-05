Shopping PagBank fecha parceria com AliExpress e Booking.com

O PagBank PagSeguro , que promove soluções inovadoras em serviços financeiros e meios de pagamento e é empresa líder entre os maiores adquirentes do país em quantidade de clientes no segmento de maquininhas de cartão, anuncia a parceria do Shopping PagBank com dois importantes líderes em seus segmentos, o AliExpress e o Booking.com. Com a inclusão das marcas no app, os clientes PagBank passam a ter ainda mais opções atrativas para as compras de produtos variados e com preços reduzidos, assim como na contratação de serviços voltados ao turismo ou a viagens de negócios pelo mundo. Em comemoração as novas parcerias, o PagBank está oferecendo um cashback exclusivo de 5% no AliExpress por tempo indeterminado¹ e 5% no Booking até o dia 16 de outubro.

O Shopping PagBank está disponível dentro do super app PagBank, que conta com a segurança e praticidade para compras sem sair de casa, tudo é feito pelo celular. São quase 70 marcas disponíveis para o cliente escolher e todas elas têm cashback garantido. O Shopping PagBank conta com as mais variadas marcas, desde redes de supermercados, cosméticos, roupas, calçados, farmácias, eletrônicos e muito mais e, agora estão se juntando também as marcas: AliExpress e Booking.com levando cada vez mais opções aos seus clientes.

O AliExpress é uma rede de varejo online global de multimarcas, desenvolvido pelo conglomerado chinês Alibaba Group e que oferece mais de 100 milhões de produtos a preço de atacado de fabricantes chineses em categorias como roupas e acessórios, produtos automotivos, eletrônicos, beleza e saúde, brinquedos, calçados e muito mais.

O Booking.com é uma plataforma de viagens, que conecta milhões de viajantes a experiências imperdíveis, disponível em 43 idiomas com opções de transportes, atrações e com mais de 28 milhões de acomodações pelo mundo.

Para utilizar o Shopping PagBank de maneira prática, rápida e segura, além de aproveitar todas as vantagens do PagBank, o banco completo, baixe grátis o super app PagBank e crie sua conta em menos de 3 minutos².

¹O valor ou percentual do Cashback aplicável será informado ao Usuário em cada Oferta. Saiba mais em https://pagseguro.uol.com.br/conta-digital/shopping#rmcl

²Abertura da conta de pagamento sujeita a análise cadastral pelo PagSeguro em menos de 3 minutos: prazo estimado para abertura novas contas de Pessoas Físicas pelo app.