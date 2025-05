LG XBOOM Go PL: o reforço para deixar suas festas ainda mais animadas

Anunciada no país no último ano, a linha LG XBOOM Go PL é composta por três modelos de caixas de som portáteis: PL2, PL5 e PL7, que se destacam pela tecnologia de áudio Meridian, responsável por proporcionar som de qualidade premium com graves profundos, agudos ricos e vocais nítidos. Sendo sucesso entre os jovens, a LG XBOOM Go PL, agora, se junta ao Dennis DJ em uma campanha exclusiva assinada pela AlmapBBDO.

As caixas de som bluetooth além de trazerem qualidade de som excepcional, apresentam recursos otimizados para festas, como o Dual Play (disponível nos três produtos da linha) que permite com que dois alto-falantes LG sejam conectados juntos, criando uma experiência de som mais divertida e intensa. Proporcionando ainda uma experiência visual, os modelos PL5 e PL7 contam com o sistema Multi-Color Lighting, que produzem pulsos de iluminação LED em sincronia com o ritmo da música.



Para promover e reforçar os diferenciais do produto, a linha LG XBOOM Go PL apresenta junto ao Dennis DJ uma ação inédita, onde o compositor e produtor compôs uma música exclusiva intitulada de “LG XBOOM Go” para comunicar e divulgar a linha aos mais diversos públicos.

“Nosso produto foi projetado para oferecer uma experiência de áudio potente, com usabilidade aprimorada e recursos capazes de animar qualquer festa. É muito importante para a marca que um profissional e artista reconhecido como o Dennis DJ possa vivenciar de perto o que a linha oferece de mais tecnológico e ainda compartilhar isso com o seu público”. Destaca Sonah Lee, diretora de marketing da LG Electronics Brasil.

Os três produtos da série PL contam com bateria de longa duração, onde a PL7 oferece até 24 horas de bateria, a PL5 até 18 horas e a PL2 até 10 horas de música sem interrupção. Além disso, os produtos oferecem praticidade no dia a dia por conta seu suporte a comando de voz, compatível com Google Assistente e Siri.

Para mais informações sobre o produto, acesse o site oficial da LG Electronics: https://www.lg.com/br/lgxboom/pl