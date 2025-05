Konami anuncia vários recursos de gameplay no campo para o eFootball™

A Konami Digital Entertainment, Inc. anuncia hoje, como parte da gamescom 2021, vários recursos detalhados de gameplay no campo para o eFootball™, a nova plataforma de simulação de futebol dos fabricantes de PES e Winning Eleven, por um novo trailer.

TRAILER DO GAMEPLAY – LINK

PÁGINA DO PRODUTO GAMESCOM NOW – LINK

Seitaro Kimura, produtor da série eFootball™ da Konami Digital Entertainment, comentou: “Com tantas mudanças neste ano, acreditamos que é importante que as pessoas primeiro sintam o nosso jogo de futebol em campo – altamente realista e fundamentado em uma paixão clara pelo futebol do mundo real. Décadas de experiência no desenvolvimento dos títulos PES e Winning Eleven foram aplicadas ao eFootball, com o objetivo de alcançar um grande público de fãs de futebol em todo o mundo. Este é o início de uma jornada única e temos grandes planos para o futuro.

Criado para consoles de última geração e PCs de ponta

O mecanismo principal e a experiência de jogo são os mesmos em todos os dispositivos, mas o eFootball™ foi criado para maximizar o desempenho potencial de cada um. Com recursos muito maiores disponíveis no PlayStation®5, Xbox Series X e PCs de ponta, essas plataformas suportarão resolução nativa 4K a 60 fps (quadros por segundo).

A equipe de desenvolvimento também está trabalhando em elementos exclusivos de próxima geração (console e PC), como gramados 3D, movimento altamente realista dos espectadores, processamento cruzado de kits em movimento, belos efeitos de iluminação e desfoque do movimento. O som, além disso, foi completamente reconstruído – com torcidas e suspiros mais realistas da torcida, proporcionando maior profundidade à atmosfera do estádio. Nem todos os recursos de próxima geração estarão disponíveis no lançamento, mas serão adicionados como atualizações gratuitas.

Controle do toque da bola

Os jogadores poderão controlar a força ao chutar a bola, bem como determinar a velocidade de drible; de um golpe até a corrida completa, assim como no futebol de verdade. No PlayStation®5 por atualização futura, o eFootball™ usará o feedback tátil do controlador e gatilhos adaptativos para sentir a diferença dos movimentos do jogador.

Driblar o zagueiro

Com maior liberdade para controlar como o jogador vai prender a bola, cada partida se torna um jogo mental. Está disponível, também, uma ampla gama de dribles e movimentos de corpo com comandos intuitivos. Juntos, eles garantem que cada duelo ofereça um momento emocionante para o atacante e o defensor.

Roubar a bola e criar chances

Os jogadores podem bloquear o chute de seus adversários jogando o corpo ou lendo o chute e cortando o passe. Naturalmente, roubar a bola perto do gol do adversário cria uma excelente oportunidade de marcar.

Batalhas físicas

O eFootball™ recria a “defesa física”, que é tão importante no futebol real, com um comando de jogar o corpo para se defender. Além disso, a equipe atacante também pode usar o corpo para manter a bola, tornando o jogo ofensivo e defensivo mais dinâmico.

Faça um Sharp Kick*

Uma opção para aplicar um “sharp kick”, completa com novas animações, tornará o jogo ainda mais técnico e empolgante. Os jogadores poderão realizar chutes especiais, como cruzamentos perfeitos, passes aéreos rápidos e chutes por elevação. Essas novas ações levam mais tempo para serem executadas, portanto os jogadores precisarão escolher as oportunidades certas durante a partida.

*Este recurso será adicionado em uma atualização após o lançamento. Aguarde mais informações.

Concentre-se em duelos individuais

A equipe de desenvolvimento do eFootball™ analisou táticas de futebol da vida real para criar um conjunto de regras de ganho/perda “individuais”. Com a tecnologia Motion Matching, o jogo avalia a bola, velocidade de movimento, direção do corpo, capacidade física e muito mais em tempo real, para afetar o movimento de cada jogador. Essas regras de ganho/perda funcionam juntamente com o movimento do jogador para tornar o jogo mais convincente, incluindo decisões ruins, que foram retrabalhadas.

Estilos de jogo da equipe aprimorados e novos controles

Os estilos de jogo da equipe são parte vital do futebol, por isso a IA que controla os jogadores sem bola foi renovada. Essa combinação com os novos controles de ataque e defesa proporciona aos jogadores muito mais liberdade para jogar do jeito que quiserem.

Uma nova câmera: Duel

A nova câmera “Duel” aumenta o zoom quando o jogador está em situação individual, permitindo que ele aprecie a cena individual mais de perto. Quando o jogador estiver livre, o campo de visão se expande, permitindo que o ele dê um passe longo no momento certo.

Melhorias gerais

O novo sistema de animação Motion Matching cria movimentos muito mais naturais e fluidos para os jogadores. Além disso, o movimento da bola teve melhorias adicionais, devido a uma parceria com um instituto de pesquisa. Por fim, a ação nunca para durante uma partida, devido ao sistema Seamless Restart.

Mais informações sobre modos de jogo, licenças, dispositivos móveis, data de lançamento e muito mais serão anunciadas em setembro, então fique ligado.

O eFootball™será lançado como plataforma gratuita para jogar em todo o mundo, primeiro no PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows® 10 e PC Steam® neste outono, com iOS e Android em breve.