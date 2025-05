Quatro etapas fáceis para automatizar as operações de PMEs em crescimento

Conscientes dos benefícios que o comércio eletrônico oferece ao crescimento dos negócios, as micro, pequenas e médias empresas têm adotado canais de vendas online. A tendência se consolidou na pandemia, mas já estava em andamento anteriormente. Pesquisas já mostram o impacto dessa transição: apenas as pequenas e médias empresas brasileiras faturaram mais de 1 bilhão de reais no e-commerce nos primeiros seis meses de 2021, de acordo com um levantamento da Nuvemshop. O investimento em novos canais e em tecnologias que automatizem suas cadeias de produção e logística foram essenciais para a sobrevivência e o crescimento dessas empresas durante a pandemia.

Contribuiu também para a modernização o fato de que a maioria das tecnologias está mais acessível, independentemente do tamanho da empresa. A solução mais cara ou avançada nem sempre é aquela que oferece o melhor retorno sobre o investimento para pequenos negócios em expansão. Cada empresa tem necessidades específicas que exigem soluções customizadas.

Para alcançar retornos mais rápidos, pequenos negócios com orçamento limitado devem colocar as ferramentas certas nas mãos de seus trabalhadores, seguindo os passos abaixo:

Passo 1: Avalie a atual eficiência da operação

Para PMEs, o início desta jornada de modernização começa pela avaliação das operações existentes, tanto internas quanto externas, detectando ineficiências e pontos fracos. Com esta informação clara, é mais fácil priorizar certos tipos de investimento em tecnologia em detrimento de outros. Na hora da avaliação, vale ainda levar em consideração fatores como se as expectativas dos clientes em relação à qualidade e à velocidade estão sendo atendidas, bem como se há tarefas que poderiam ser realizadas mais rapidamente. Finalmente, é importante identificar soluções já empregadas que não sejam eficientes e reconsiderá-las.

Passo 2: Encontre soluções que aumentem a eficiência do trabalhador

Uma das maneiras mais rápidas e econômicas de aumentar a produtividade das operações é equipar os funcionários com tecnologias fáceis de se usar. Isso significa que as pequenas e médias empresas podem melhorar seu retorno sobre o investimento, eliminando processos manuais e tecnologias antigas que não atendem às necessidades atuais.

Muitos depósitos, centros de distribuição e lojas menores adotam computadores empresariais robustos, que contam com interface amigável e fácil de usar. Baseados no sistema operacional Android ™, contam com funcionalidade de comunicação instantânea e são capazes de capturar e processar dados rapidamente em telas sensíveis ao toque. Muitos também oferecem leitores de código de barras capazes de escanear vários códigos ao mesmo tempo. Finalmente, eles se conectam via Bluetooth® a impressoras móveis ou telas.

Passo 3: Ache maneiras de melhorar seus fluxos de trabalho

Tecnologia RFID, gerenciamento de estoque e de tarefas e software de comunicação avançada são opções que permitem otimizar fluxos de trabalho e aumentar o controle da operação. Isso impacta diretamente na produtividade e na lucratividade do negócio. Há soluções disponíveis no mercado que são acessíveis e adaptáveis a negócios de todos os tamanhos.

Passo 4: Escolha uma tecnologia que possa crescer com a sua empresa

Empresas que, hoje, lidam com 100 pedidos ao mês, em um futuro próximo, podem processar o mesmo número por dia. É por isso que os negócios devem optar por tecnologias que tenham ciclos de vida longos: atualizações automáticas de sistemas e aplicativos, evitando vazamentos de informações; serviço de suporte e alta capacidade de gestão de dados. Muitas empresas estão implementando soluções de analítica prescritiva para poder não só antecipar eventos futuros, mas também determinar qual deve ser a melhor próxima ação a ser executada, de acordo com modelos históricos da operação.

Um passo após o outro e orientadas por fornecedores experientes de tecnologia, micro, pequenas e médias empresas podem entrar em um mundo de digitalização e automação que antes parecia caro e complexo demais. Ao aumentar a eficiência operacional, impulsionar a produtividade e tomar decisões inteligentes para a estratégia de negócios, o ROI atingirá as portas das empresas mais rápido do que elas podem imaginar.