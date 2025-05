Novo trailer de LEGO Star Wars: a Saga Skywalker revela uma galáxia de aventuras

A Warner Bros. Games, TT Games, The LEGO Group e Lucasfilm Games divulgaram hoje um novo trailer de gameplay para LEGO® Star Wars ™: a Saga Skywalker, em que Padawans aprendem, com a orientação de seus Mestres, sobre como se tornar Jedi. Nesse lançamento, os jogadores irão explorar a galáxia LEGO Star Wars como nunca antes, além de vivenciar a ação ininterrupta de todos os nove filmes da saga Skywalker, reinventados com o humor LEGO.

Desenvolvido por TT Games em colaboração com The LEGO Group, Lucasfilm Games e a publicação da Warner Bros. Games, LEGO Star Wars: a Saga Skywalker será lançado no Outono de 2022 para os dispositivos Xbox One, Xbox Series X, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch ™ e PC.

Para ver e compartilhar o trailer oficial de LEGO Star Wars: a Saga Skywalker, visite: https://youtu.be/CoRbndzwHRM

LEGO Star Wars: a Saga Skywalker apresenta a maior lista de personagens jogáveis na série LEGO Star Wars e os fãs irão se envolver em novas formas de combate enquanto empunham sabres de luz, blasters e diferentes ataques com as maiores lendas de todas as épocas do Saga Skywalker. Os jogadores podem lutar contra as forças do mal com seus personagens favoritos, como Luke Skywalker ™, Rey ™, Obi-Wan Kenobi ™, Finn ™, BB-8 ™ e uma legião de outros heróis.

Os maiores veículos espaciais e terrestres também estão disponíveis para comando. Os jogadores podem saltar à velocidade da luz no Millennium Falcon para ultrapassar as naves estelares imperiais, lutar contra os caças TIE da Primeira Ordem nos X-wings da Resistência ou correr de pods em Tatooine. Os jogadores poderão viajar pelo hiperespaço e explorar planetas que podem ser desbloqueados durante suas aventuras. Da lua da selva de Ajan Kloss ao vibrante planeta Coruscant, a galáxia LEGO Star Wars é sua para descobrir e jogar.