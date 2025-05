Assinatura do aplicativo GoPro Quik agora inclui o backup ilimitado de nuvem

A GoPro está adicionando armazenamento ilimitado em nuvem ao aplicativo GoPro Quik – uma vantagem significativa para os assinantes, sem custo adicional.

Por R$37,99/ano, assinantes Quik já se beneficiam da criação automática de vídeos, temas premium, músicas originais GoPro, filtros exclusivos e ferramentas de edição premium para levar seu conteúdo fotográfico e de vídeo a um novo patamar. Hoje, os assinantes podem adicionar backup na nuvem ilimitado dos seus murais com 100% de qualidade original a essa lista.

O recurso mural do Quik mantém suas memórias favoritas vivas e liberta suas melhores imagens de um rolo de câmera desorganizado – quer as imagens tenham sido capturadas em uma GoPro, smartphone ou qualquer outro dispositivo. Os clientes podem até mesmo destacar os arquivos que mais gostam dos seus rolos de câmera, suas mensagens de texto ou de qualquer pasta do telefone e compartilhar diretamente para o Quik. Uma vez adicionados ao Mural, todas estas imagens favoritas serão salvas automaticamente na nuvem, na resolução original e sempre acessíveis a partir do aplicativo.

O backup ilimitado do Mural é desbloqueado no Quik v8.11, disponível hoje no Android e em breve no iOS. O Quik é gratuito para download e uso experimental, e os clientes podem assinar a partir de apenas R$ 37,99/ano ou R$7,50/mês.