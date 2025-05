Duo Anavitória estrela websérie produzida em parceria com a Motorola

A Motorola acaba de lançar um novo projeto em parceria com suas embaixadoras, as cantoras Ana e Vitória. O duo estrela uma websérie de 11 episódios que tem como objetivo acompanhar o dia a dia das artistas e compartilhar momentos especiais vividos por elas aos fãs. O primeiro episódio já está disponível no IGTV da marca (link: https://www.instagram.com/tv/CTDVziolJzj/?utm_medium=copy_link).

Com duração de 2 minutos, o episódio de estreia mostra os bastidores do vídeo manifesto “O poder para quem faz acontecer”, que foi o início de um posicionamento da marca sobre como a tecnologia tem o poder de fazer com que as pessoas mudem suas realidades para tornar o mundo um lugar melhor. Para as cenas de making of, Ana e Vitória exploram a funcionalidade de captura dupla da câmera do moto g100 de uma maneira divertida e inusitada.

“A leveza e o bom humor com que elas trilham suas carreiras profissionais fica ainda mais evidente neste projeto que temos o prazer de apoiar. Elas conseguem demonstrar as funcionalidades dos smartphones da Motorola de um jeito natural e que temos certeza que vai inspirar outras pessoas”, explica Juliana Mott, head de Marketing da Motorola.

Além do moto g100, usado nos dois primeiros episódios, as embaixadoras ainda usarão os novos motorola edge, modelos premium recém lançados pela marca no Brasil. Os fãs podem esperar momentos íntimos e outras novidades que as artistas pretendem revelar em breve. “Queremos que a Ana e a Vitória gravem os episódios com as próprias mãos ou as imagens sejam feitas por pessoas próximas a elas para que o conteúdo gere uma sensação bem intimista que as aproxima dos fãs e do público”, completa Juliana.

Os episódios serão divulgados mensalmente no IGTV da Motorola com um reels do teaser no Instagram da dupla. O projeto, idealizado pela agência Jüssi, vai até março de 2022 com produção da FSimas e do videomaker Breno Galtier. A edição é feita por Léo de Leandro.