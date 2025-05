Nobru participará da “Live das Lendas”

Neste sábado (28), Nobru, jogador profissional de Free Fire e cofundador do Fluxo, participará da “Live das Lendas”, ação promovida pelo banco digital next e produzida pela 3C Gaming, agência especializada em produções e desenvolvimento de projetos gamers. O evento, que comemora o Dia Internacional do Gamer, reunirá o embaixador do banco com outras lendas do esports, como FalleN, jogador profissional de CS:GO, e com a Nicole “Cherrygumms” Merhy, ex-pro-player e CEO da Black Dragons.

Durante a “Live das Lendas”, os dois jogadores profissionais jogarão, juntos, partidas de Free Fire e Counter Strike, enquanto a ex-pro-player será a apresentadora. Além dos jogos já conhecidos, também entrarão na programação alguns games clássicos, dos anos 70 e 80.

Segundo Nobru, o objetivo do evento é trazer muito entretenimento para os espectadores, porém, com uma pontinha de competitividade: “Sabadão vai ficar pra história, minha tropa! O encontro que todo mundo esperava, finalmente vai acontecer. Vou jogar com o FalleN, mostrar como subir aqueles capas insanos no Free Fire e pegar as dicas do para melhorar minha mira no CS. Além disso, vamos jogar vários outros jogos das antigas e sortear vários prêmios no chat. Não vai perder e nem ficar de fora, hein, família!”

O evento, que será transmitido na Twitch do Nobru, a partir das 18h30, acontece diretamente do estúdio da 3C Gaming, onde Nobru e Cherrygumms estarão presencialmente. Durante a live, o next distribuirá descontos especiais em produtos das lojas do Fluxo e da FalleN Store, além de diversos Mimos para os usuários mais engajados. Para Paulo Aguiar, head de Marketing do next, a “Live das Lendas” ficará marcada na história: “Vamos reunir dois dos maiores pro-players do mundo, que nunca jogaram ao vivo antes. Esse encontro vai entrar para a história dos esports. Nosso objetivo é promover conexão e engajamento com esse público tão diverso, composto por mais de 83 milhões de gamers no Brasil. Acreditamos que a evolução da comunidade gera oportunidades para muitos jovens, além de inclusão digital e social”.

Serviço “Live das Lendas”:

Data: 28/8 (sábado)

Horário: 18h30