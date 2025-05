LG mostra como a Inteligência Artificial pode elevar o setup gamer

No próximo dia 29 será o Dia do Gamer e a LG sempre busca inovações para agradar em cheio o público apaixonado por jogos eletrônicos. Além de aparelhos com recursos que otimizam a jogabilidade, a inteligência artificial está presente em grande parte de seus produtos por meio da plataforma LG ThinQ, o que ajuda a proporcionar um ambiente especial para os gamers.

Tanto as TVs quanto os Sound Bars da marca funcionam como um painel de controle inteligente, podendo controlar outros aparelhos conectados através de comandos de voz e da plataforma de inteligência artificial LG ThinQ; os produtos também contam com conectividade com assistentes de voz, como Google Assistente e Amazon Alexa, que permitem realizar pesquisas e comandos em outros dispositivos com IoT (Internet of Things). Tudo isso proporciona ao usuário o controle de sua casa, sem atrapalhar seu jogo.

Aclamada pelos especialistas, a já conhecida série TV LG OLED C1 – Eleita a Melhor TV Gamer do Mercado – ganhou neste ano novos tamanhos, de 48 a 83 polegadas, sendo a LG OLED TV 48C1 ideal para substituir um monitor para jogos no PC gamer no formato de 48 polegadas.

Com um novo painel de jogos que possibilita o acesso às configurações sem precisar pausar a partida, as TVs da LG são as únicas a virem com o aplicativo da Twitch, e as primeiras do mercado a reproduzirem 4K @ 120Hz com Dolby Vision. A alta performance da série C1, desenvolvida especialmente para o público gamer, se reúne a recursos que otimizam qualquer gameplay, como as múltiplas conexões através das 4 entradas HDMI 2.1,tempo de resposta inferior a 1ms, baixíssimo input lag, VRR, ALLM e eARC, FreeSync, Dolby Vision, HDR10 e HGiG, AI Sound e Dolby Atmos. Além desses diferenciais, a linha LG OLED TV possui, com exclusividade, a tecnologia G-Sync da NVIDIA, que garante cenas sincronizadas, quadro a quadro – sem cortes ou quebras nos jogos.

Já o Sound Bar torna a partida ainda mais imersiva, como é o caso do Sound Bar SN8YG, que, por meio do AI Sound Pro, ajusta automaticamente a equalização vocal, de acordo com o conteúdo que está sendo reproduzido e torna o áudio dos jogos mais nítido – seja qual for a sua frequência.

Compatível com as TVs LG OLED C1, os Sound Bars completam a experiência gamer com áudio de alta categoria – dos graves aos agudos, realçando toda a emoção dos jogos, que, com a altíssima qualidade de imagem 4K, pixels que se autoiluminam, preto puro e contraste infinito em qualquer cena, oferece partidas sem quebras ou cortes. Além disso, também é possível acessar os assistentes de voz, assim como, adicionar itens à lista de compras, checar a previsão do tempo e as notícias sobre o trânsito – tudo isso durante a partida.

E quando falamos em setup gamer, sabemos como é importante manter os aparelhos (consoles, PC etc.) em temperatura ideal. Por isso o ar-condicionado LG DUAL Inverter VOICE, garante o conforto térmico perfeito e a praticidade de ajustar a temperatura seja onde estiver, a partir da conectividade. O ar-condicionado pode ser acessado remotamente pelo App LG ThinQ, além de ser controlado por comandos de voz através do Google Assistente e Amazon Alexa.

Através do app LG ThinQ é possível criar e gerir todo o ecossistema inteligente da casa, criando o cenário ideal para uma noite de games conectada. Por exemplo, é possível ligar o ar-condicionado LG Dual Inverter Voice para preparar o clima antes mesmo de chegar em casa, acessar aos seus snacks preferidos em sua lista de compras sincronizada com o Google Assistente através de comandos de voz da Sound Bar GX e sair na frente com a performance da LG OLED C1 TV que utiliza a inteligência artificial para otimizar cada cena dos jogos.