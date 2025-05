“Stream Battle BB” será transmitida dentro do “Complexo”, servidor de GTA RP, em comemoração ao Dia do Gamer

O Banco do Brasil (BB) vai festejar o Dia Internacional do Gamer e os três anos de fomento ao universo dos esportes eletrônicos com a transmissão ao vivo da 1ª etapa do “Stream Battle BB” de dentro do “Complexo”, servidor do jogo GTA RolePlay. São 384 candidatos na busca por seis vagas para compor o Squad BB. O evento está marcado para este domingo, 29, a partir das 17h, no canal da Twitch do BB, plataforma que transmitirá esta e as próximas etapas do concurso.