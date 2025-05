Dia Internacional do Gamer é na Sherwa!

No próximo domingo (29), a Sherwa, empresa criada para aproximar gamers e facilitar que encontrem outros jogadores para jogar partidas online, irá fazer uma campanha especial para comemorar o Dia Internacional do Gamer. Na data, os usuários do aplicativo terão a oportunidade de jogar com os streamers parceiros da empresa, que abrirão grupos exclusivos em vários horários durante o dia.

Segundo Pedro Vasconcellos, CMO da Sherwa, o objetivo da ação é presentear os usuários do app com a oportunidade de estar perto de seu influenciador favorito: “Neste Dia Internacional do Gamer, diversos influenciadores, que são nossos parceiros, realizarão lives jogando seu jogo favorito e criando grupos dentro da Sherwa. Essa foi uma das maneiras que encontramos de presentear os usuários que fazem nosso aplicativo crescer cada dia mais. Além disso, todo mundo que acessar o aplicativo no domingo, ganhará 150 moedas nossas, as Sherwacoins, para gastar em retratos exclusivos do dia do Gamer, dentro de nossa loja”.