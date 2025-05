HUAWEI FreeBuds 4i tem interação inteligente e oferece recursos avançados para um dia a dia mais prático

Os dispositivos inteligentes estão cada vez mais presentes no dia a dia dos consumidores que buscam tecnologias sofisticadas para auxiliarem nas suas rotinas de trabalho e estudo, como por exemplo fones de ouvido sem fio. Segundo levantamento feito pelo IDC Brasil (International Data Corporation), no terceiro trimestre de 2020 foram vendidos aproximadamente 143,12 mil fones TWS no mercado brasileiro, alta de 326% em relação ao mesmo período de 2019, e no quarto trimestre foram mais 238,64 mil, alta de 246%.

Tendo em vista o cenário onde muitas pessoas têm trabalhado ou estudado de casa, a Huawei anunciou recentemente ao mercado brasileiro o novo membro da família FreeBuds Series, o HUAWEI FreeBuds 4i. O produto traz o máximo de conforto e tecnologia, herdando as principais características da categoria de fones de ouvido sem fio da empresa, como cancelamento ativo de ruído (ANC), poderosa bateria e qualidade de áudio cristalina, além de um design moderno e elegante.

Compatível com todo e qualquer sistema operacional

O HUAWEI FreeBuds 4i possui Bluetooth 5.2, compatível com dispositivos Android, iOS ou Windows, o que permite uma configuração rápida com qualquer aparelho. Seu pareamento é feito de modo simples, basta abrir a tampa do estojo de carregamento, pressionar e segurar o botão até que o LED pisque em branco, ligar o Bluetooth do smartphone ou tablet e selecionar o fone para concluir o processo.

O HUAWEI FreeBuds 4i possui sensores em ambos os lados que podem identificar os comandos de forma simples, permitindo ao usuário pausar e reproduzir música ou atender e desligar chamadas com um toque duplo no fone de ouvido direito ou esquerdo. Além disso, manter pressionado qualquer um dos fones de ouvido ativa ou desativa o cancelamento de ruído ativo.

Deve-se observar que as interações mencionadas agora são suportadas por vários dispositivos e diferentes sistemas operacionais. No HUAWEI FreeBuds 4i, os usuários de Android, iOS e Windows podem desfrutar de uma experiência interativa e fácil de usar.

Características herdadas da família FreeBuds

O HUAWEI FreeBuds 4i herda os melhores recursos da série FreeBuds e se destaca de outros fones de ouvido da mesma classe. Seu cancelamento ativo de ruído é especialmente importante para o trabalho, pois combina componentes acústicos e algoritmos integrados para gerar ondas sonoras invertidas. Essa tecnologia permite que o fone ofereça uma experiência de áudio mais envolvente para o usuário, seja no escritório, em uma cafeteria barulhenta ou em um avião.

Em termos de qualidade de áudio, o HUAWEI FreeBuds 4i conta com uma unidade de áudio personalizada. Dentro de seu corpo compacto está um grande driver dinâmico de 10 mm, permitindo sons graves mais poderosos. Além disso, a equipe da Huawei acrescentou uma afinação específica para música pop, um gênero muito comum. Com o novo fone, é possível aproveitar todos os estilos musicais e os sons dos mais diversos instrumentos, sejam eles de guitarras, baterias, pianos, heavy metal, rock ou outros, sempre com o máximo de detalhes.

Outro ponto que podemos destacar é a sua bateria de longa duração, presente em um novo formato, mais compacto em relação aos modelos anteriores. Quando o ANC está desligado, o HUAWEI FreeBuds 4i com carga total oferece até 10 horas de reprodução contínua de música, ou até 6,5 horas de chamadas de voz. Junto com o estojo de carregamento, ele atinge até 22 horas ou até 14 horas de chamadas de voz. Ele também conta com o suporte de carregamento rápido, permitindo que o usuário tenha até quatro horas de áudio com apenas 10 minutos de carga.

O novo fone de ouvido da Huawei traz o máximo desempenho em termos de interações inteligentes, cancelamento de ruído, qualidade de áudio e vida útil da bateria, tudo pensado para ajudar o consumidor na sua rotina e tarefas do dia a dia.