Cimed investe no mercado gamer e patrocina Real E-Sports

Patrocinadora oficial das Seleções Brasileiras de Futebol, a Cimed, uma das maiores farmacêuticas do país, investe agora no mercado de e-sports e anuncia o patrocínio da equipe de Free Fire da Real E-Sports. A equipe tem se destacado cada vez mais nas competições e agora disputa pela primeira vez a série A com sua camiseta, após parcerias com outros times nos primeiros splits do ano.

Primeira indústria farmacêutica a patrocinar um time em campeonato de e-sport, a Cimed vai estampar a camiseta do time de Free Fire da Real E-Sports durante a LBFF por meio de seu produto Lavitan 5G. A ação de patrocínio foi concebida e estruturada pela agência House Gaming, que é especialista em unir marcas ao cenário gamer, sempre buscando construir histórias de resultado para os mais diversos parceiros nesse ecossistema.

Para a Cimed, o apoio ao e-sport é um dos pilares da comunicação atual e visa incentivar novos talentos e ainda proporcionar bem-estar e saúde aos jogadores e gamers. “Nossa trajetória é marcada pela presença e incentivo ao cenário esportivo e queremos ampliar esse apoio também para os mercados gamers e de e-sports”, revela João Adibe Marques, presidente da Cimed.

Para dialogar com o público gamer, a Cimed apresenta o produto Lavitan 5G, primeiro multivitamínico efervescente do Brasil e que oferece energia, imunidade, vitalidade e resistência, itens essenciais para os jogadores que buscam performance, mais energia, que precisam dar aquele up e ter mais disposição no dia a dia. “Nosso propósito é levar bem-estar aos gamers. E nossa aposta no e-sport comprova essa premissa. Por isso, buscamos apoiar o time de Free Fire, que é um dos jogos mais populares e democráticos da atualidade”, ressalta Marques.

Toda a equipe da Real E-sports é só otimismo com o patrocínio e promete muita energia para atuar e se destacar no campeonato. “Viemos de um ótimo desempenho da fase de grupos e, com essa excelente parceria da Cimed, vamos com ainda mais otimismo para mais essa disputa e continuar garantindo bons resultados”, afirma Adriano Grosser, CEO da Real E-Sports, ressaltando que após o último split da LBFF, a equipe entra neste novo desafio vitaminada pelo Lavitan 5G.

A Real E-Sports estreia na LBFF (Liga Brasileira de Free Fire) no próximo domingo, dia 29, com os jogadores Fon, PH, Autoboot, VM7 e Tatu13, sob a liderança do técnico Profeta.