Quase metade dos consumidores de cartões-presente prefere utilizar com jogos

Desde que o dia 29 de agosto foi definido como Dia Internacional do Gamer, há 12 anos, essa indústria bilionária se movimenta para lançar jogos, plataformas e inovações que atraem milhões de pessoas em todo o mundo. O Brasil é um dos países com uma das maiores comunidades gamers. Segundo a Pesquisa Games Brasil de 2021 (PGB 2021), sete a cada dez brasileiros jogam com frequência e quase 80% deles afirmam que os games estão entre suas principais formas de diversão. Outro dado importante apontado é que o público feminino já é maioria na comunidade gamer brasileira.

A forma de consumir os jogos também tem mudado e atraído a atenção desse mercado, com destaque para a procura por soluções pré-pagas, como o cartão-presente, por conta do controle de gastos e a não necessidade do uso de cartão de crédito nas plataformas. De acordo com a Blackhawk Network Brasil, líder na produção e distribuição de cartões-presente no país, 46% dos consumidores têm preferência por cartões-presente de jogos. Com a aceleração do e-commerce desde 2020, em razão da pandemia, os gift cards também tem se destacado neste mercado por serem utilizados em forma de cashback, desconto e brindes. Um levantamento global encomendado pela Blackhawk revelou que 74% dos brasileiros utilizariam mais pagamentos digitais se recebessem essas vantagens.

A empresa firmou parceria com as maiores franquias de games do mundo para oferecer a compra de jogos, assinaturas e itens dentro das lojas virtuais para consoles, computador e celular, por meio dos gift cards. “A opção oferece comodidade, segurança, rapidez – já que tudo funciona em tempo real -, controle do orçamento e não necessidade do uso de cartão de crédito, apenas para mencionar algumas. Nosso nossos cartões-presente oferecem acesso e alternativas para que mais pessoas possam aproveitar o universo dos games”, afirma Gabriel Mello, diretor comercial da Blackhawk Network Brasil.

Os cartões-presente da Playstation, Xbox, Nintendo, Blizzard, Riot, Level Up e Steam, por exemplo, estão disponíveis nas lojas físicas e digitais de grandes varejistas como Americanas, Magazine Luiza, Casas Bahia e Ponto. Neste mês, o aplicativo do Banco do Brasil passou a oferecer cartões-presentes da Nintendo, em outra parceria intermediada pela Blackhawk Network. Os créditos contidos nesses tem valores que variam de R$ 20 a R$ 200 podem ser utilizados para compra de acordo com as preferencias do jogador.