HyperX anuncia o tenista russo Daniil Medvedev como embaixador global da marca

A HyperX, equipe da HP Inc. dedicada a periféricos gamer e marca líder em produtos para games e eSports, acaba de anunciar Daniil Medvedev como embaixador global da marca. Aos 25 anos, Medvedev é o tenista russo de maior sucesso no século 21, com 12 títulos individuais na ATP (Association of Tennis Professionals) e atualmente ranqueado como o segundo melhor tenista do mundo pela associação. Primeiro russo entre os embaixadores globais da marca, Medvedev entra para o time HyperX Heroes e participará de ações de marketing da HyperX.

“Eu adoro jogar videogame, tanto que evito levá-los comigo aos torneios para garantir que meu foco esteja totalmente na quadra”, disse Medvedev. “Quando tenho tempo de competir no videogame, ter um som de alta qualidade é essencial para amplificar minha experiência in-game e, com os headsets HyperX, eu escapo do mundo real e mergulho completamente na competição virtual.”

Conhecido por seu estilo de jogo único e capaz de realizar variações de bola incríveis, nas quadras Medvedev se destaca pela habilidade de mudar de ritmo durante a partida e, fora delas, pelo talento para competir em alguns de seus games favoritos, como Rainbow Six Siege, FIFA e Fortnite.

Como embaixador da marca, Medvedev ganha uma ilustração inspirada em sua personalidade de jogo e se junta ao time de “ Heróis HyperX “, formado por esportistas internacionalmente conhecidos, como o jogador de futebol JuJu Smith-Schuster, o jogador de basquete da NBA Gordon Hayward, a jogadora de basquete da WNBA Aerial Powers, o jogador de hóquei no gelo Filip Forsberg, o jogador de futebol da Seleção Inglesa Dele Alli e o piloto de corrida Sage Karam, além de mais de 25 influenciadores e streamers. No Brasil, a HyperX patrocina o jogador de futebol da Seleção Brasileira Casemiro, a apresentadora de eSports Nyvi Estephan, o youtuber Pai Também Joga e o streamer YoDa.

“Daniil Medvedev é talentoso tanto nas quadras de tênis quanto nos jogos digitais, e estamos felizes por tê-lo na lista de embaixadores HyperX”, disse Oleg Bulavko, gerente de esportes eletrônicos da HyperX Eastern Europe. “Sua paixão por games e dedicação nas quadras o tornam uma adição ideal à família HyperX. Ele certamente é e continuará sendo uma inspiração para o público gamer e os fãs de tênis do mundo todo.”