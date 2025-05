Primeiro dia da Game XP 2021 é marcado pela vitória da Havan Liberty em campeonato de Free Fire

A Game XP retornou ontem ao Parque Olímpico do Rio de Janeiro para uma edição totalmente virtual. Com muito conteúdo de games, música e entretenimento, o primeiro dia do evento foi marcado pela vitória da Havan Liberty na Taça Game XP de Free Fire. O conteúdo apresentado por Nyvi Estephan e Fernando Caruso arrancou boas risadas do público em brincadeiras que contaram com as participações de gamers e artistas da Globo como Rafa Kalimann, Babu Santana, Manoel Soares e Samira Close. O público, que acompanhou e interagiu com o evento pelas redes sociais, também curtiu as apresentações de Criolo e Duda Beat, além de acompanhar uma emocionante partida de Laser Tag fora das telas. Outro grande destaque foi o anúncio da segunda temporada do reality show de dança da Game XP, o Dance-Off, que irá eleger o melhor dançarino das favelas do Brasil. A primeira fase da disputa, uma votação popular, já está no ar no site do evento.

Com muita habilidade e estratégia, a Havan Liberty foi equipe vencedora da Taça Game XP de Free Fire, disputada neste sábado. O time ficou com o primeiro lugar e recebeu a premiação de R$ 15 mil da Game XP 2021. A Imortal Force ficou em segundo, garantindo a quantia de R$ 10 mil do campeonato organizado em parceria com o Garena. A diferença entre as duas equipes foi de apenas oito pontos.

Os youtubers Ingredy Barbi, Debbs e Macete, a jogadora Tami e a apresentadora Ana Xisdê elegeram o jogador NeymarJR, da Havan Liberty, como MVP. Pelo título de melhor jogador do campeonato, o atleta recebeu o prêmio de R$ 5 mil. A disputa foi entre 48 jogadores divididos em 12 equipes (Havan Liberty, Flamengo, Medelin, Team Sintonia, Team One, Imortal Force, Pain, Stars, Intz, New X, K9 e Civis).

A Taça Game XP de Free Fire foi marcada pela vitória do Flamengo no primeiro mapa. Na sequência, a Havan Liberty conquistou a segunda e terceira queda, ganhando o favoritismo. Na quarta queda, a K9 se recuperou. Mas a surpresa ficou com o salto da Imortal Force ao levar o quinto round subindo da oitava colocação para a vice-liderança e ultrapassando o Flamengo. Na última partida, Medelin ficou com o Booyah contra a INTZ, mudando a tabela garantindo o terceiro lugar na classificação geral.

Nas redes sociais os torcedores comentaram o desempenho dos times e as jogadas mais inteligentes deste jogo mobile de ação-aventura do gênero bBattle Royale. Nem Babi Micheletto e Su Games, que narraram a partida, ficaram de fora dos elogios. A internauta @wtfmyrian postou: “Essas meninas comentando o jogo estão demais kkkkk amando”.

Para a apresentadora de e-Sports, Ana Xisdê, mesmo sendo primeira vez de uma edição digital da Game XP, é impressionante que toda estrutura dos anos anteriores foi mantida e que o evento segue como uma oportunidade de unir pessoas de diferentes plataformas. “A Game XP é parte do reconhecimento do nosso trabalho e mostra que o evento não é só a competição, mas traz também oportunidade das pessoas relacionadas ao mundo dos games, como influenciadores e outros profissionais, se encontrarem. O cenário de Free Fire é um fenômeno. Não tem como discutir isso. O game alcançou lugares e pessoas que ainda não tinham sido alcançadas no geral. Hoje, os games já fazem parte do entretenimento como filmes, séries, música e tudo mais. Os números registrados pelo Free Fire nunca tínhamos conseguido alcançar dentro de uma mídia digital, só através da mídia tradicional, e esse jogo consegue explodir essa bolha”, acredita.

Artistas da Globo se divertem em disputas sobre o universo dos games

Além da Taça Game XP de Free Fire, o primeiro dia da Game XP foi recheado de entretenimento. A dupla de apresentadores Nyvi Estephan e Fernando Caruso comandaram um show de pura homenagem ao mundo dos games. O evento de dois dias aconteceu na arena 3 do Parque Olímpico, em um superpalco com oito metros, todo em LED, e com transmissão nos canais oficiais da Game XP – TikTok, Twitch e Youtube -, no canal oficial da Booyah! e no canal SporTV. A apresentadora fez questão de ressaltar que todos os protocolos de segurança foram seguidos para que a organização pudesse levar o conteúdo da melhor forma possível. “Eu creio que esta edição da Game XP traz toda a essência de toda Game XP que é o entretenimento, música, e claro, games como o carro-chefe. Foi muito divertido ver essa mistura entre os gamers e o pessoal das mídias tradicionais”, diz Nyvi.

Nas redes sociais, muitos fãs de jogos eletrônicos e da Game XP comemoram a edição. @SrtaLoren postou: “E esse evento massa totalmente gratuito e on pra animar esse sabadão? Maravilhosoooo!”.

No palco, um quiz animado sobre conhecimentos gerais do mundo dos games uniu o jornalista Manoel Soares e a apresentadora Samira Close que venceram pelo placar de 9 a 5 os ex-BBBs Babu Santana e Rafa Kalimann. A agitação seguiu com direito a dancinha ao som do jogo Just Dance – jogo da Ubisoft, parceira da Game XP desde sua primeira edição. No Twitter, @Giuli_Albuquerq elogiou a participação dos convidados, já para @lawyerxranu o resultado da brincadeira deveria ter sido outro: “rafa e babu campeões morais”. Por fim, o @_minipadawan recordou das edições anteriores comentando: “O palco do Just Dance era um dos mais legais do evento, eu sempre parava lá pra ‘dançar’.” A gente concorda @_minipadawan!

Criolo e Duda Beat zeraram o palco no primeiro dia de evento

Com versos potentes, os rappers Criolo e Tropkillaz subiram ao palco da Game XP e cantaram ‘Sistema Obtuso’. Após a apresentação, o cantor que revelou ser fã do jogo Crash Bandicoot e disse que pensa em realizar um segundo show com realidade estendida. “A arte é essa coisa linda, que faz a transformação e acessa o diálogo real. Um diálogo sincero e respeitoso para que todos possam ter um ambiente saudável para coexistir neste planeta. Então viva arte, viva a música, viva a diversidade”, diz Criolo. Na sequência, a dupla cantou Boca de Lobo com direito a um desabafo ao fim da canção: “Todo amor para todas as pessoas que vibram o amor em Criciúma, e em todo Brasil”. A frase faz referência a falas homofóbicas do prefeito de Criciúma, que demitiu um professor gay após exibir clipe do artista. Criolo voltou ao palco para cantar ‘Duas de Cinco’, a música mais votada pelo público na internet. No Twitter, @andre1TV foi um dos que gostou da escolha. Ele escreveu “#GameXP2021 com @criolomc, era o que eu precisava ouvir”.

A cantora Duda Beat levou todo seu gingado e batida para o palco da Game XP com duas músicas. “A faixa ‘GAME’ fala exatamente sobre o jogo que muitas vezes pode se tornar um amor real, onde nas relações, pessoas são desleais, se machucam e ‘jogam’ sem o famoso ‘fair play’, prejudicando o outro. E a ‘Nem Um Pouquinho’ é minha parceria com o rapper baiano Trevo, que recentemente ganhou um clipe dirigido pelos ALASKA e traz a temática cyberpunk que se conecta muito com o universo dos games, com elementos como modificações corporais, sociedades distópicas e cenário misterioso”, explica a compositora arretada.

Competição de Laser Tag e anúncio da segunda temporada do Dance-Off

A Game XP seguiu com a competição Laser Tag Experience no Parque de Diversões Hopi-Hari. Com patrocínio da Oi e apresentada por Petar Neto, a disputa contou com 12 gamers e influenciadores divididos em dois times. Entre os convidados estavam CarolzinhaSG, Jinki, Willian Macete, Mariana Ayrez, Gabriela Zambrozuski, Lara Baceiredo, Karina Takahashi, Bruna Balbino, Heloisy Bello, Olga Rodrigues, Izabella e Cafa. Nas redes sociais, o @NeoPCN ficou com vontade e mandou: “Laser Tag é muito legal, quero brincar também”.

Outro momento muito esperado pelos fãs foi a abertura da votação no site da Game XP da segunda edição do Dance-Off. O reality show de dança da Game XP, dirigido por Zé Ricardo (diretor artístico do palco Sunset do Rock in Rio) que no ano passado foi comandado por Lellê. Se na primeira edição, a Game XP elegeu o melhor dançarino das favelas do Rio, este ano, a abrangência será nacional com representantes das periferias de todas as regiões do Brasil. O vencedor do programa, que vai até o dia 2 de novembro com transmissão nas redes oficiais da Game XP, leva um prêmio de R$ 30 mil. Os 64 classificados para a próxima etapa serão os 59 vídeos mais votados e um participante por região, escolhido pelo júri técnico. Para votar, basta acessar https://danceoff.gamexp.com.br/

No game de gerações, as representantes da geração Z, streamer Princesa Erica e a ex-jogadora da Grrrls League, AMD bateram os mais experientes, o comediante Gabriel Totoro e a streamer Naazhzinha no quiz sobre games. Nas redes @victorr_gon mandou um “Torcendo pela Nahzinha e o Totoro!! <3”. Para @hfsaito “totoro ta deixando”.

Outro assunto comentado nas redes foi a abertura do evento, com a exibição do curta ‘Glória’, o primeiro conteúdo 100% criado pelo Rock in Rio Studios. A animação é 100% em Unreal Engine e conta a aventura de uma gamer que viaja no tempo e enfrenta desafios em diferentes temáticas de jogos eletrônicos.

A Game XP 2021 está sendo exibida nos canais oficiais do evento – TikTok, Twitch e Youtube -, no canal oficial da Booyah! e no canal SporTV. O patrocínio master é da Oi e o apoio da Ancar Ivanhoe, Cultura Inglesa, DT3, Hopi Hari, Hyper X, Spoleto e UVA. Os parceiros de mídia são a Booyah!, a Rede Mix e o SporTV. Já os parceiros de conteúdo são a Globo, o Rock in Rio, o TikTok, a Ubisoft e o Free Fire.