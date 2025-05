EssaMinaÉDima: TikTok lança campanha para exaltar a potência feminina no universo gamer

No TikTok, plataforma que conta com uma comunidade diversa, as mulheres vêm se destacando cada vez mais no universo gamer e ganhando status de protagonistas. Então, para celebrar e exaltar este movimento, o TikTok lança a campanha #EssaMinaÉDima, em parceria com a plataforma musical Resso, como parte do projeto Gaming Hits, realizado pela Resso, Final Level e Universal.

A campanha, que acontece de 27 a 31 de agosto, terá uma página dentro do TikTok criada especialmente para ação, que reunirá vídeos de gameplay de criadoras de conteúdo da plataforma e de influenciadoras digitais da Final Level, além de um carrossel que destaca as criadoras de conteúdo do TikTok. Para completar, a página será embalada pela música “Na Base”, primeiro single do projeto Gaming Hits (Resso + Final Level + Universal), com participação de Baiano, Leo Santana e Kawee e com clipe estrelado pela influenciadora Nyvi Estephan. Na página, haverá ainda um botão de ativação para criação de conteúdo com a música, que levará os usuários para a página da canção no TikTok.

“Estamos bastante animados com o lançamento de Gaming Hits, que não só proporciona uma conexão genuína dos universos gamer e de música, mas passa uma mensagem de diversidade e empoderamento. A ideia da campanha #EssaMinaÉDima é amplificar ainda mais as vozes das mulheres gamers na plataforma”, diz Gui Barbosa, Líder de Parcerias de Gaming do TikTok na América Latina.