VidMob inova com série de podcast sobre Inteligência Criativa

Pioneira no uso da inteligência artificial e machine learning para medir e otimizar o desempenho de peças criativas, seja em texto, áudio ou vídeo, das marcas nas plataformas digitais, a VidMob quer seguir liderando as conversas sobre Inteligência Criativa. Para isso, a martech, que possui clientes como Magalu, Itaú, Facebook, AB Inbev, Localiza, Dorflex, Flora e Pepsico, está lançando uma série de podcast com sete episódios quinzenais para falar sobre como a tecnologia está impactando na criatividade segundo as principais referências do mercado sobre o tema.

A série especial no Tomorrow Cast dedicada a Intelligent Creative, conecta dois mundos aparentemente distintos e está estrategicamente programada para ir de agora até o fim de outubro, ou seja, entre Cannes (referência da criatividade) e o Web Summit (referência da tecnologia). O projeto é uma parceria com o Institute for Tomorrow, rede global de designers sediada em Lisboa e que ajuda a pensar, desenvolver e testar os produtos e serviços de amanhã. O podcast vai reunir profissionais de empresas como Itaú, MadeiraMadeira, Mutato, Almap BBDO, TikTok e L’oréal, que, no dia a dia, têm usado os dados para orientar o processo criativo e a tomada de decisão, além da própria VidMob.

“Há muita confusão no mercado sobre o que realmente é criatividade com base em dados. Essas conversas vão jogar luz sobre o futuro do marketing digital na era da perda de sinal da audiência online, colocando a inteligência criativa em perspectiva”, conta Miguel Caeiro, diretor-geral da VidMob na América Latina.

Na última década, os profissionais de marketing dedicaram atenção descomunal e recursos tecnológicos consideráveis para otimizar públicos, para definir parâmetros de segmentação e alocar orçamento em canais. Mas três fatores – público, orçamento e criativo – conduzem a resultados de marketing positivos, sendo o criativo o mais importante dos três. Não por acaso, o Google estima que o criativo é responsável por 70% dos resultados obtidos nas campanhas de marketing.

“A perda do sinal dos cookies significa que a inteligência do público será mais difícil de obter. Os dias dos anúncios hiper-direcionados que conhecem cada movimento do consumidor estão chegando ao fim. Logo, no futuro, uma das melhores maneiras de maximizar o dinheiro pago em mídia é otimizar o desempenho do criativo. Esta é uma grande oportunidade perdida ou ignorada por boa parte das marcas ainda hoje. A otimização criativa nunca foi tão importante”, afirma Caeiro.

A série especial do Tomorrow Cast tem oferecimento da VidMob, sistema operacional da Criatividade Inteligente, e está disponível em todas as plataformas de áudio (Spotify, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts e Rádio Public).