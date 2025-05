MELIXP 2021 reúne conteúdo exclusivo para PME’s se prepararem para a Black Friday

O Mercado Livre anuncia a quinta edição do MELIXP, evento que propõe discussões sobre conteúdo, tecnologia e inovação com o objetivo de preparar os vendedores da plataforma para a Black Friday. O evento acontece no dia 2 de setembro, trazendo aos participantes a imersão necessária no universo de vendas online para desenvolvimento de seu negócio nos meses de maior pico de vendas no comércio eletrônico.

Em 2021, o evento traz líderes do Mercado Livre, como o vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, a Diretora Sênior de Marketplace, Julia Rueff, o Diretor de Logística, Luiz Vergueiro e a Diretora de Live Commerce, Helena Kale.

Além disso, o evento contará com a participação de ícones e celebridades como a jogadora de futebol, eleita seis vezes a melhor do mundo, Marta Silva. Para conduzir o evento, como mestre de cerimônia, o Mercado Livre convidou o apresentador e humorista Daniel Zukerman.

“Este ano, o MELIXP promoverá conexão, engajamento e aceleração de negócios digitais no ecossistema do Mercado Livre, através do e-commerce e dos meios de pagamentos em toda a América Latina. Os participantes terão acesso a um programa de conteúdo robusto, que engloba estratégias comerciais, cases de sucesso e ferramentas de negócios que farão toda a diferença nos próximos meses, aqueles que representam as maiores vendas do comércio eletrônico brasileiro”, diz Julia Rueff, Diretora Sênior de Marketplace no Mercado Livre Brasil.

O evento será dividido em três blocos: Mercado Online e Parceiros, com temas como potencial de venda, parcerias e cases de sucesso; Black Friday, com destaque para preparação logística e de crédito; e Alavancas de Negócio e Reconhecimento, com foco em publicidade, promoções e formatos de venda, como lives, além do reconhecimento a vendedores de destaque. Ao longo da experiência, os participantes terão acesso a interações em 360°, plenárias de conteúdo de livre escolha e, também, praças de negócios e estandes virtuais que facilitarão o networking entre os presentes e a Casa Meli, espaço com interação e trilhas paralelas e personalizadas por categoria.

Em 2021, o Mercado Livre Experience acontece de forma 100% online. Os ingressos custam a partir de R$ 59,90 e podem ser adquiridos no site de vendas criado para a feira.

SERVIÇO: Mercado Livre Experience 2021

QUANDO: 02 de setembro das 9h às 18h;

ONDE: O evento acontecerá, pela primeira vez, 100% online via transmissão ao vivo;