Teste do Fone LG TONE FREE FN6

O Guia do PC recebeu para testes o Fone LG TONE FREE FN6. Tenho usado ele diariamente e posso afirmar que é um dos melhores fones do tipo True Wireless Stereo (TWS) que pude testar. Ótima opção com cancelamento ativo de ruído muito bom! Começo apresentando as características do fone e depois publico as minhas impressões sobre o fone.

Vejamos a seguir algumas informações sobre o fone:

A LG em parceria com a Meridian Audio* desenvolveu o novo modelo de Fone de Ouvido True Wireless LG Tone Free FN6 trazendo a calibração sonora perfeita para suas músicas, garantindo um som mais balanceado e livre de distorções.

*Meridian Audio é uma empresa britânica mundialmente conhecida por auxiliar no desenvolvimento de tecnologias como Blu-ray, Dolby True HD, Hi-Res Audio, entre outras. Além de produzir sistemas sonoros em parceria com McLaren, Jaguar e Land Rover

Seu fone de ouvido também preza pela sua saúde! O mundo inteiro está se prevenindo e como esses dispositivos podem conter milhões de bactérias, o TONE Free FN6 é o único que possui a exclusiva Tecnologia UV Nano. Em apenas 10 minutos, você esteriliza os fones e elimina até 99,9% das bactérias. É mais som com mais higiene.

Apresentando um design ergonômico para caber confortavelmente nos ouvidos e que promove um melhor isolamento dos ruídos, o fone conta também com o modo de som ambiente que permite escutar o som externo ao mesmo tempo que escuta suas músicas assim você consegue, por exemplo, atravessar a rua ou parar para uma conversa breve com toda a segurança.

O FN6 também traz a conectividade característica da LG com o aplicativo Tone Free e oferece resistência ao suor e à chuva, ideal para o uso externo. Os fones já estão disponíveis em duas cores, Preto Elegante e Branco Moderno.

UVNano

O novo Tone Free conta com o sistema de desinfecção UVNano embarcado no case de recarga. Utilizando luz ultravioleta, esta tecnologia elimina até 99,9% * das bactérias presentes no fone enquanto os carrega, proporcionando maior bem-estar.

das bactérias presentes no fone enquanto os carrega, proporcionando maior bem-estar. Os fones também são hipoalergênicos e muito confortáveis por conta do revestimento de géis macios e silicone não-tóxico.

**UVNano é uma expressão composta pela palavra UV e sua unidade de medida, o nanômetro. Testes independentes (Realizados por Korea Analysis Test Researcher – KATR) mostraram que a caixa carregadora elimina até 99% das bactérias E.Coli&S aureus na tela do autofalantes dos fones em dez minutos enquanto os carrega. Todas as informações referentes à capacidade de eliminação de bactérias se baseiam em testes realizados em condições ideais. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo temperatura e nível de umidade. A Função UV LED funciona apenas quando o carregador estiver conectado a uma fonte de energia. Invisível, esta função só é ativada quando o carregador estiver fechado com os fones dentro. A iluminação azul que aparece quando o carregador está aberto possui função estética apenas.

Tecnologia MERIDIAN

Com uma unidade driver de 6mm, a experiência sonora Meridian traz melhorias importantes. Essa pequena e potente unidade oferece não apenas claridade vocal superior e intensificação dos graves, mas também uma experiência muito mais imersiva e realista, dando a sensação de que nem está usando fones.

Processamento de sinal digital

A Meridian é a especializada em Processamento de Sinal Digital (DSP) e foi a pioneira no conceito de alto-falante ativo digital com amplificação integrada. Este recurso permite o controle absoluto sobre o sinal de áudio, proporcionando o design de tecnologias avançadas que podem aprimorar a experiência de áudio em qualquer situação.

Master Quality Authenticated

Com a MQA, recurso revolucionário para streaming de música que proporciona a mais alta qualidade de som possível, você pode ter certeza de que está ouvindo exatamente o que o artista aprovou no estúdio.

Som com uma sensação realista de espaço

O Processamento Espacial de Fone de Ouvido (HSP) da Meridian supera os desafios da audição de fone de ouvido com seu tamanho compacto. O HSP não apenas recria um palco sonoro realista que simula a experiência de ouvir alto-falantes reais, mas também oferece vocais com clareza pura. Esta é uma nova experiência de áudio que o ajuda a esquecer que está usando fones de ouvido.

Cancelamento de ruído e modo de som ambiente

Você conectado ao que acontece ao seu redor. A LG construiu um simples botão que permite ouvir o que está acontecendo a sua volta enquanto você o pressiona. Isso elimina a necessidade de remover o dispositivo da orelha;

O encaixe perfeito no ouvido também bloqueia o ruído ao redor, mesmo em ambientes muito barulhentos;

Os microfones duplos de alto desempenho, localizados na parte inferior da haste, amplificam a voz e, aliados ao sistema de cancelamento de eco proporcionam máxima clareza de chamada.

Escute suas músicas por muito mais tempo

O Fone de Ouvido FN6 garante horas e horas de muita música, graças à sua autonomia de bateria de até 18 horas, sendo 6 horas de reprodução sem interrupção e mais 12 horas combinadas com carregamento do case;

Com os novos recursos de Fast Charging e Wireless Charging presentes no FN6 você pode obter uma hora de reprodução de suas músicas com apenas 5 minutos de carregamento com ou sem fio.

Design elegante, ergonômico e resistente

O TONE Free foi projetado para caber confortavelmente nos ouvidos. A distribuição de peso correta não incomoda e ainda o ajuda a permanecer fixo e seguro.

Para maior praticidade no dia a dia, os fones também são resistentes ao suor e à chuva, ou seja, é possível ouvir suas músicas em todos os ambientes externos ou internos.

Do seu jeito

Oferecendo ainda mais opções de conectividade, é possível acessar o aplicativo LG Tone Free* por meio do seu smartphone e controlar as principais funções de seu device, como checar o nível de bateria, fazer ajustes personalizados, ou até mesmo localizar seus earbuds. *Disponível para sistema operacional Android e iOS

O Preço sugerido é de R$1.199,00. Para mais informações, acesse: https://www.lg.com/br/audio/lg-hbs-fn6-true-wireless-earbuds

Teste

O fone é muito leve e elegante. Um ponto a se destacar é a ótima fixação e conforto no uso. Além disso, tem proteção IPX4 contra suor e chuva. Eu pratico corrida de rua quase diariamente e usei esse fone por quinze dias seguidos sem problemas! Em dois desses dias corri mais de uma hora debaixo de uma chuva forte. Zero problemas com o fone e o som perfeito!

A primeira coisa a se fazer antes de começar a usar o fone é instalar o APP de controle no seu smartphone. Desta forma o usuário vai poder extrair todas as características do fone. Ele pode ser até utilizado somente com a conexão Bluetooth, mas algumas funções do fone não poderão ser utilizadas.

O APP para Android, após executado, mostra a seguinte tela:

Após o pareamento entramos nas configurações do fone:

Dá para perceber a quantidade de controles que o usuário tem sobre o fone! Eu usei o tempo todo com o Cancelamento de ruído ativo ativado e alto. Além disso deixei com a opção Immersive ativado no início. Depois mudei para Personalizado1 onde ajustei o equalizador gráfico de acordo com minhas preferências.

Não mexi nas opções de controle por toque sugeridas no manual do usuário. Aliás, o APP tem um pequeno resumo do manual do usuário com as principais informações de uso. Muito boa ideia!

Uma função muito boa é poder desligar o cancelamento de ruído por toque no fone. Principalmente no caso de corridas de rua ou até em aviões. Infelizmente a Pandemia não me deixou testar o fone em viagens de avião. Mas, se tudo correr bem, acho que consigo testar em uma viagem que farei daqui a dois meses (agora já estou totalmente imunizado com as duas doses!).

Fica difícil achar algum defeito nesse fone da LG. É realmente um topo de linha. No meu caso particular, acho que o volume poderia ser um pouco maior, mas é porque eu já estou experiente (velho!) e a audição já não é a mesma dos meus 20 anos! Compartilhei com meu filho de 18 anos e ele achou que o volume é ótimo. Poderia dizer que o preço sugerido é alto, mas ele está de acordo com outros fones com qualidade premium no mercado.

Conclusão – Quer um fone TWS que vai te dar qualidade sonora Premium, leveza, conforto, ótima duração de bateria e ainda com luz ultravioleta que elimina as bactérias presentes no fone enquanto os carrega? Escolha o LG TONE FREE FN6 e não vai se arrepender.