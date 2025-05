Gastos online: 49% dos jovens compram mais do que ganham, devido ao impacto da pandemia na sua saúde mental

A variedade de produtos e serviços ofertados para o público, de forma online ou nas lojas físicas, têm causado impacto na vida financeira de muitas pessoas, especialmente na dos jovens. Isso porque o público juvenil é o que mais acompanha os influenciadores digitais que representam marcas/empresas. De acordo com uma pesquisa do Ibope Inteligência, 75% do público dos digitais influencers tem entre 16 a 24 anos.

Durante a quarentena, novos hábitos influenciam o modo de consumir um produto ou serviço. Segundo a pesquisa Shopping During The Pandemic, realizada pela Ipsos (Pesquisa e Inteligência) com entrevistados de 28 países, 47% dos brasileiros têm feito mais compras online do que faziam antes da pandemia. Um resultado que também acelera no ritmo entre uma compra e outra. Afinal, comprar o item em casa e recebê-lo em casa envolve pouco ou quase nenhum trabalho do comprador.

Muitos são os fatores que levam ao consumo extremo, especialmente pelos impactos emocionais que a pandemia trouxe à saúde, como estresse e ansiedade. Mais de 11 mil pessoas, de 21 países entrevistadas pelo Kantar (Pesquisa e Consultoria de Mercado), revelaram que tiveram a saúde mental impactada pelos fatores da pandemia, com o isolamento social, representando um percentual de 49% dos jovens de 18 a 24 anos.

Com a febre das redes sociais (Instagram, TikTok, Twitter, Facebook) envolvendo vidas de influencers, artistas e celebridades, o consumo de marcas (seja de roupa, alimento, eletrônico, entre outros) é um estilo de vida que muitos jovens querem também vivenciar. De acordo com um estudo realizado pela Ford, 64% dos jovens da geração Z (nascidos de 1995 até 2010) querem ter um impacto no mundo, uma motivação dos influenciadores digitais. Já a geração alfa (nascidos a partir de 2010), já cresceu conectada com o mundo digital e estão ligados às novidades da internet e aos novos lançamentos de produtos. O que pode gerar compras em excesso ao que se tem guardado e/ou o valor que recebe por mês.

Uma pesquisa feita pelo I-SFB (Índice de Saúde Financeira do Brasileiro), mostrou ainda que 64,4% dos brasileiros gastam mais do que recebem de salário. Por esse motivo, não sobra dinheiro para investir, pois as contas são prioridades, resultando em mais despesas comparado às receitas. Ainda de acordo com a pesquisa I-SBF, entre 5.220 brasileiros que foram entrevistados com mais de 18 anos, 64% (3.340 pessoas), não se sentem seguros com o futuro financeiro.

Pensando em toda essa influência que o mundo virtual e real tem no momento do consumo, o CEBRAC (Centro Brasileiro de Cursos), incentiva o adolescente e o público mais maduro a estabelecerem metas que proporcionem, desde já, uma estabilidade durante a carreira. Para o Diretor de Relações Institucionais do CEBRAC, Jefferson Vendrametto, é preciso estimular o jovem que vale a pena investir na construção de seu futuro.

“Com base na educação financeira, deve-se motivar desde cedo a criança a saber utilizar a sua mesada, estimular padrões de comportamento que farão a diferença em uma futura renda financeira. Como, por exemplo, saber ter controle sobre o salário utilizando para as despesas primárias, o que certamente resultará em uma sobra de valor para investir”, explica Jefferson Vendrametto, do Cebrac.

Toda essa rotina de isolamento, avanços tecnológicos, padrões de vida expostos nas redes, aumento de horas utilizando a internet, faz com que a informação chegue rápido demais. E mesmo que o mundo fora de casa seja menos consumido e aproveitado, a vida pela internet está se tornando cada vez mais rápida e prática para obter algo que se deseja, e por isso, consumir por este meio de comunicação está gerando mais boletos e menos dinheiro no bolso do consumidor.

É preciso cautela e planejamento na hora de usar o salário, é preciso disciplina e saber como administrar os gastos. Pensando nisso, o especialista em educação do CEBRAC , Jefferson Vendrametto, indica 4 dicas para transformar a sua vida financeira:

1- Organize a estratégia

Coloque no papel as contas que precisam ser pagas e veja o que é necessário comprar como fatores primordiais.

2- Faça uma poupança

Tenha como meta aumentar o seu saldo, guarde um valor percentual de seu salário em uma conta bancária, e com o passar dos meses, aumente o valor nesta poupança.

3 – Estabeleça um limite de gasto

Reconhecer que está faltando dinheiro é essencial. É preciso estipular também um valor que pode ser usado em parcelas a prazo e verificar os juros sobre as mensalidades.

4- Invista em conhecimento

Ao investir em um curso profissionalizante, o aperfeiçoamento em entender mais sobre o mundo do consumo é crescente, e o valor do dinheiro passa a ter mais sentido quando surge a independência financeira.

O CEBRAC destaca entre todos os cursos profissionalizantes, o curso de Administração , que dará todo o suporte e metodologia de como assumir a sua vida financeira e lidar com os desafios que impactam no desenvolvimento profissional e pessoal.

