5 dicas para melhorar as vendas pelo Instagram

Segundo o site Mercado e Consumo, entre os anos de 2019 e 2020, os negócios online cresceram 185%, sendo as redes sociais um grande fator para esse número. Inclusive, o estudo NuvemCommerce, realizado pela Nuvemshop, plataforma com mais de 70 mil lojas virtuais da América Latina, apontou que o Instagram corresponde a 87% das vendas registradas entre esses empreendedores. Além disso, 96% dos entrevistados também afirmam que usam essa rede para divulgações.

Vendo esse crescimento, o Instagram criou ferramentas que ajudam esse público a melhorarem suas vendas, como o Instagram Shopping, que pode ser usado por qualquer usuário para comprar em uma loja virtual cadastrada no aplicativo. Contudo, devido a essa facilidade, esse meio se tornou competitivo, e é preciso buscar métodos para se destacar.

Pensando nisso, Roberson Pinheiro, Chief Growth Officer da Huggy, resolveu listar cinco dicas para te ajudar a melhorar suas vendas pelo Instagram:

• Mantenha um perfil comercial

Antes de qualquer coisa é preciso ter um Instagram voltado para o seu negócio. Para isso, ao criar um novo perfil escolha a opção “comercial”, além de deixar claro para seus seguidores sua intenção, o aplicativo disponibiliza ferramentas importantes e interessantes para controle, como métrica, impulsionamento e possibilidade de links nos stories.

• Crie conteúdos pensando no seu público-alvo

Ao vender um produto e divulgá-lo, é preciso saber para quem está sendo direcionado aquele conteúdo, não é apenas “jogar” na rede social. Faça pesquisas, entenda seu público-alvo e crie materiais na sua rede social que sejam de interesse e relevância para quem você quer que veja.

• Abuse das ferramentas do Instagram

Hoje, o Instagram não é mais apenas uma rede social de fotos. Com o tempo, o aplicativo foi liberando inúmeras ferramentas, como stories, reels, IGTV, até mesmo o Instagram Shopping, onde é possível vender e comprar pela rede social.

Abuse dessas oportunidades para criar conteúdos diferenciados e engajar a sua marca.

• Tenha uma excelente comunicação pelo direct

Entre uma das possibilidades do Instagram, está o direct, uma aba onde é possível conversar com seus seguidores. É comum vermos lojas virtuais usando essa ferramenta para tirar dúvidas de seus seguidores e clientes, e até mesmo criar vínculos com eles.

Por isso, aposte em uma conversa de qualidade por lá, para mostrar que se importa com aqueles que te acompanham.

• Divulgue cases de sucesso

Para mostrar a qualidade de seu produto e/ou serviço, divulgue alguns cases que deram certo e até mesmo feedbacks dos seus clientes elogiando seu negócio, isso trará mais confiança para os novos seguidores e possíveis clientes.

Para os interessados em saber mais sobre como trabalhar pelo Instagram, a Huggy lançou o evento online e gratuito: Instagram No Meu Negócio, que acontece de 30 de agosto a 3 de setembro.

São cinco encontros onde será possível aprender o passo a passo de como desenvolver estratégias para o Instagram da sua empresa, sob as temáticas de vendas, criação de conteúdo, impulsionamento, atendimento digital e integração entre as redes sociais.

O evento tem como vertente trabalhar conteúdos relevantes e direto ao ponto, para que os empresários possam aplicar na prática os aprendizados. Além dos encontros online, serão disponibilizados mais de 10 conteúdos complementares, elevando o nível de conhecimento dos participantes.

A jornada de ensino será comandada por Roberson Pinheiro, Chief Growth Officer da Huggy, Diego Freire, Chief Executive Officer da Huggy, e demais palestrantes convidados.