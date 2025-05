FURIA leva o primeiro título da GRRRLS League em uma disputa emocionante em LAN no palco da Game XP 2021

No dia internacional do Gamer, nada mais apropriado e representativo do que uma grande final no palco da Game XP, entre as duas das principais equipes do cenário de eSports feminino no Brasil, MIBR e FURIA. O maior evento gamer da América Latina fechou o domingo com a vitória de virada da Fúria na GRRRLS League, após uma partida que deixou com os nervos acirrados os apaixonados por esportes eletrônicos. MIBR levou o primeiro mapa e os dois seguintes, disputados ponto a ponto e com direito até a prorrogação, foram vencidos pela grande campeã, FURIA. E quem acompanhou o conteúdo até o final ainda ganhou de presente uma pré-estreia exclusiva do primeiro episódio da websérie sobre a maior liga de CS:GO do mundo, que estreia oficialmente amanhã, às 20h, nos canais oficiais da Game XP no Youtube e no Instagram, no IGTV.

Realizada neste fim de semana na Arena 3 do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, a Game XP 2021 foi apresentada por Nyvi Estephan e Fernando Caruso. Eles comandaram a atração e movimentaram as redes sociais da Game XP, com participações de grandes nomes desse universo e também artistas da Globo como Dani Calabresa, Giovana Antonelli, Ana Maria Braga e Terry Crews. No campo musical, as apresentações de Xamã e Malía, madrinha da GRRRLS League, deixaram o público enlouquecido nos chats das plataformas. Outro ponto emocionante foi a conclusão da competição de Laser Tag fora das telas realizada no Hopi Hari.

A interação entre o digital e o físico foi uma das marcas desta Game XP. E para marcar o início da eletrizante partida entre MIBR e FURIA, o público se surpreendeu com a conclusão do curta Gloria, uma personagem criada em uma animação produzida pelos Rockreators, departamento de criação do Rock in Rio. Um novo trecho do vídeo, que abriu o festival, contou com a participação no palco de Nyvi e terminou com a chegada das finalistas da GRRRLS League, em meio ao cenário do filme e devidamente vestidas para a batalha final.

FURIA leva a melhor e garante o título do 2º Split da Grrrls League

Sensacional é a palavra que define a final da GRRRLS League neste domingo. A revanche do primeiro split veio apenas na prorrogação do terceiro mapa. Com muita emoção e suor, a FURIA se sagrou campeã do 2º split. O time venceu o MIBR de virada por 2 a 1 com parciais de 12 a 16, 16 a 05 e 19 a 16. “Eu fico muito feliz porque meu jogo encaixou e eu ajudei meu time até o final. O time inteiro jogou muito. Mas pelo título do MVP, eu fico muito feliz porque consegui ser tão eficaz”, disse a MVP da partida, Kaah.

No Twitter @thiagozerocole comentou que “Não podia ser diferente o clássico dos clássicos no CS nacional”. Já para @VITNimtz ressaltou o capricho da Game XP: “Que linda produção desse evento, representação incrível dessas mulheres”. Com a vitória, a FURIA leva o cheque de R$ 55 mil e o troféu para casa. Para o MIBR, o vice-campeonato rendeu R$ 30 mil. A MVP ficou com um prêmio de R$ 5 mil. Na somatória dos dois splits, a GRRRLS League contou com um investimento de R﹩ 680 mil, entre premiação e auxílio financeiro aos times.

O MIBR venceu o primeiro mapa por 16 a 12 com destaque para a jogadora Fly. Ponto a ponto, as duas equipes levaram emoção e mostraram uma mira afiada. Porém, a equipe da MIBR mostrou resiliência e se recuperou após começar atrás no placar. Na defesa a equipe de Julih, Bizinha, fly, annaEX e Cellax mostraram porque foram as vencedoras do primeiro Split, realizado em março e viraram o placar. No Twitter, Laísa Adão mandava: ​”MIBR tá monstro”.

Com uma primeira metade quase perfeita na Nuke, FURIA venceu o segundo mapa chegando abrir um impactante 11 a 0, com destaque para Gabee, Izaae e Kaah. No último mapa, a Ancient a FURIA saiu na frente vencendo o round pistol e abriu 11 a 4 contra o MIBR antes da virada de lado. O time das três Gabrielas vibrou com a virada, mas levou um susto na segunda parte do mapa. O MIBR encostou no placar quando AnnaEx brilhou com quatro eliminações em um round, empatando a partida em 14 a 14. Com muita emoção, a competição foi resolvida apenas na prorrogação, com o placar final de 19 a 16. Para @thiagozerocole, a final entre MIBR e FURIA sem 3 mapas e overtime seria impossível. “Que jogo senhoras e senhores”. Quem também soma a essa opinião é @rzdeira que crava: “Simplesmente uma das melhores finais de CS que eu já assisti. Fala do CS feminino aí, marreco!”

No pré-jogo, os comentaristas Nessy, Raules junto de Liminha, Naahzinha conversaram sobre os picks e bans das equipes. Entre os mapas, Dust2 foi excluída pelo MIBR, a FURIA optou por banir a Inferno. O primeiro mapa escolhido foi Mirage e o segundo, Nuke. Na sequência, o MIBR retirou Vertigo da lista de oportunidades e a Fúria, a Overpass. Como aconteceu em todas as três edições anteriores da Game XP, a partida final aconteceu em LAN garantindo muitos gritos, farpas e comemorações das jogadoras acirrando a rivalidade entre as equipes, deixando a partida ainda mais ‘pegada’ no último mapa. Ambas as equipes dividiram o favoritismo chegando na final após vencer a Black Dragon e Jaguares.

Quem acompanhou o evento até o final, ganhou um super presente: acompanhou em primeira mão a pré-estreia do primeiro episódio da nova websérie sobre as GRRRLS que transformam o cenário do CS:GO no Brasil. Os quatro capítulos, com aproximadamente 10 minutos de duração, serão lançados nos canais oficiais da Game XP no Youtube e no Instagram a partir de amanhã às 20h.

Malía e Xamã animam o público de casa

A primeira atração musical do dia foi Xamã e, logo que subiu no palco da Game XP, já levantou o público na internet. Com o hit “Sagitário” ele mostrou porque é um dos artistas em alta do momento. Caruso ressaltou que o músico tem realizado feats com grandes nomes como Luiza Sonza, Marilia Mendonça e Iza. Xamã agradeceu e disse que busca não ser limitado ao seu estilo de música. Um dos principais nomes do Espaço Favela do Rock in Rio 2019, ele negou que o sucesso tenha atrapalhado ou ‘subido para a cabeça’. Segundo ele, o foco está todo no trabalho. Enquanto Xamã soltava suas rimas, com “Uma linda Mulher”, no YouTube, a internauta Nathally Marcelly mandava o recado: “AMO D+ Xamazin é o melhor”. No Twitter, @cuidofavsx vibrou com a apresentação: “O mais Braboooooo” e “Meu Deus Eu amo tanto essa música”. O artista voltou para cantar “A Noite”, a música mais pedida pelos fãs nas redes sociais da Game XP.

Dona de um gingado único e madrinha da GRRRLS League, Malía entrou já mandando um salve para todas as garotas da competição. A artista abriu cantando “Run”, que fala sobre resiliência e superação e foi composta para ser o tema da liga feminina de CS. “É muito bom fazer parte deste projeto que visa apoiar a profissionalização de mulheres que querem estar jogando profissionalmente. E isso é muito incrível, porque a gente luta por este mundo, um mundo onde a gente possa fazer o que bem entender. Óbvio, com respeito acima de tudo”. A cantora pop da Cidade de Deus também foi uma das atrações do Espaço Favela no último Rock in Rio. Ela agradeceu o convite e levantou o público nas redes sociais ao cantar ‘Mexe’. Durante a apresentação, os comentários no YouTube eram: “lindaaaa”, “perfeitaaaa” e “Ícone”. A internauta Rayssa Oliveira até arriscou um palpite: “​Sinto cheirinho de Rock in Rio, talvez? 👀 Olhos atentos povo!!!!!”

Influenciadores gamers testam seus conhecimentos sobre a TV

No palco a animação seguiu com o Quiz Globo. Desta vez, o universo da TV foi a pauta e a influencer Ingredy Barbi e o streamer Dócil venceram o jogador Liminha e a influencer CarolzinhaSG por 8 a 4. As perguntas foram feitas pelos artistas como Dani Calabresa, Giovana Antonelli, Ana Hikari, Cauê Fabiano, Fernanda Gentil, Ana Maria Braga, Thelma Assis e Everaldo Marques. Quem também participou da brincadeira foram os atores internacionais Terry Crews – o eterno Julius de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’- e Christina Chang – a Dra Audrey Lim, em ‘The Good Doctor’. Na Twitch @lxreliquia vibrou com a presença de Crews na Game XP: “PAPAIJULIUS”. Já no Twitter, @RamonDantasOli8 elogiou o entretenimento: “Massa demais o Quiz Globo”. E para finalizar, nada melhor do que no Dia do Gamer, todos jogarem uma partida do jogo Brawlhalla.

O alto astral continuou com os comediantes Welder Rodrigues e Paulo Vieira e apresentadora Tati Machado tentando adivinhar termos relacionados ao mundo dos games, arrancando muitas risadas de quem acompanhou o conteúdo na internet. Quem seguiu levando muitos emojis divertidos nos chats foram as narradoras Renata Silveira e Babi Michelleto, que trocaram de papeis ao comentar lances de esportes tradicionais e eSports.

Para quem estava em busca de novidades sobre o mercado gamer, foi exibido o trailer de Rainbow Six Extraction, o novo jogo da Ubisoft que será lançado em janeiro de 2022, nas versões para PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5. E nessa pegada de shooter em primeira pessoa, conhecemos o vencedor do campeão da competição de Laser Tag fora das telas realizada no Hopi Hari. A equipe laranja formada por Mariana Ayrez, Jinki, Gab Zambrozuski, Cafa, Uma Noob e Karina Takahashi levantou o troféu LT XP. O título de MVP ficou com Olga Rodrigues, da equipe adversária.

