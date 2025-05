Unidos pela Vacina incentiva imunização de toda a população brasileira em app de vídeos curtos

O movimento Unidos pela Vacina, do Grupo Mulheres do Brasil, liderado pela empresária Luiza Helena Trajano, acaba de se juntar ao Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, para engajar a sociedade e tornar viável vacinar 70% dos brasileiros até o final de setembro deste ano.

Para participar da atividade, que inicia no Kwai em 30 de agosto, o usuário deve gravar um vídeo mostrando como tem contribuído para o fim da pandemia utilizando a hashtag #FazendoMinhaParte. Os usuários podem compartilhar imagens se vacinando e usando máscara, bem como dicas de prevenção e dados oficiais que reforcem a importância da vacinação e das medidas de segurança contra a Covid-19.

A atividade no Kwai conta também com um filtro especial para os usuários gravarem seus vídeos e brincarem com o que irão fazer depois de se vacinar, mesclando ações de humor e avisos alertando sobre os cuidados que ainda devem ser seguidos, como distanciamento social e uso de máscaras.

Confira vídeos no perfil do Unidos Pela Vacina no Kwai para conhecer mais sobre o movimento.