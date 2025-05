Motorola abre inscrições para o Programa de Estágio 2022

A Motorola acaba de abrir processo seletivo para o Programa de Estágio 2022 e as inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de outubro enviando o currículo para o e-mail [email protected]. Com vagas voltadas para os escritórios de São Paulo e de Jaguariúna, interior do Estado, as áreas disponíveis são para os times de pesquisa e desenvolvimento, serviços, supply chain, TI, finanças, jurídico, marketing, vendas e produtos.

Entre os pré-requisitos, é necessário ter nível intermediário de inglês e estar cursando em 2022 o penúltimo ou último ano da faculdade. A contratação incluiu uma bolsa auxílio estágio e outros benefícios compatíveis com o mercado. Como uma empresa focada em inovação e inclusão, a Motorola respeita e encoraja a diversidade em todas as contratações.

“Buscamos estudantes que sejam, acima de tudo, comprometidos e dispostos a aprender. Saber o que está acontecendo no mundo da tecnologia, ter criatividade para trazer ideias novas aos times de atuação e querer fazer parte de uma empresa global que respira inovação, são alguns dos diferenciais que também levaremos em consideração na hora de avaliar os candidatos”, afirma Ana Paula Cavioli, diretora de RH da Motorola para a América Latina.

Serviço:

Programa de Estágio 2022 – Motorola

E-mail para envio de currículo: [email protected]

Áreas de atuação: pesquisa e desenvolvimento, serviços, supply chain, TI, finanças, jurídico, marketing, vendas e produtos.

Prazo de inscrição: até 15/10/2021

Benefícios: bolsa auxílio + benefícios compatíveis com o mercado