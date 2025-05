CapCut: o que há de novo em um dos editores de vídeo mais baixados

O CapCut, um dos aplicativos de edição de vídeo mais baixados na App Store e no Google Play, está trazendo mais inovação para os criadores de conteúdo; trata-se do contorno corporal, um recurso do editor de vídeo grátis que já se tornou um dos favoritos entre criadores de vídeo de curta duração. Basicamente, o novo efeito cria automaticamente flashes de luz ao redor do corpo do usuário enquanto ele dança, canta ou produz seus tutoriais.

Esses e outros recursos – o aplicativo para editar vídeo vai atualizar 8 efeitos especiais que são disponibilizados – fazem do CapCut um dos preferidos dos produtores de conteúdo. Para se ter uma ideia, de acordo com estudo da empresa SensorTower, o editor de vídeo para celular CapCut está desde maio de 2021 no primeiro lugar entre os apps grátis disponíveis na App Store.

No Google Play, o app editor de vídeo está em nono lugar. São 250 milhões de downloads no mundo todo, na App Store e no Google Play. Nas lojas de apps dos EUA, são 9,5 milhões de instalações.

Para aplicar o novo recurso de contorno corporal, confira os passos abaixo:

1 – Abra o CapCut e crie um novo projeto, escolhendo um vídeo da sua galeria ou um projeto já existente.

2 – Depois de abrir o projeto, vá à seção “Efeitos”.

3 – Após fazer isso, clique em “efeitos de vídeo”.

4 – Escolha o recurso “Contorno Corporal”.

5 – Aplique uma das alternativas de contorno corporal.

Seu vídeo está pronto para ser compartilhado nas redes sociais! Além dos filtros, o app CapCut também permite que os usuários realizem as seguintes ações:

– Editar vídeos no celular;

– Cortar vídeo online;

– Remover fundo de vídeo.

Confira como o efeito contorno corporal fica em um vídeo:

PS: Se o vídeo não estiver aparecendo, clique em https://drive.google.com/file/d/19YqCs5ugBELNM_pDXugiBRrzixYOkHEw/view

para visualizar.

Acesse o link para baixar o CapCut e divirta-se editando e aplicando efeitos em seus vídeos!