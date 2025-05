Claro, Ericsson e Niantic apresentam primeira experiência gamer com Realidade Aumentada em 5G Standalone no Brasil

A Claro, em parceria com a Ericsson e a Niantic, apresentou mais um marco em sua jornada de evolução no 5G. Na terça-feira (31), durante uma live transmitida direto dos estúdios da Claro Live Store, a operadora demonstrou a primeira aplicação de 5G Standalone (5GSA) em uma experiência real de gaming, com uso de Realidade Aumentada (RA) .

Para realizar a demonstração inédita no Brasil e celebrar o dia do Gamer, comemorado no último domingo (29), a Claro convidou os profissionais de League of Legends da INTZ e o influenciador Leo Bianchi, parceiros Claro Gaming, para jogar o Urban Legends, jogo eletrônico mobile colaborativo de RA da Niantic, desenvolvido exclusivamente para rodar na rede de quinta geração fornecida por Ericsson e Claro. Os convidados experimentaram a experiência de Realidade Aumentada em 5GSA com o Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, smartphone premium da Samsung lançado em fevereiro.

A Niantic ficou conhecida no mundo ao desenvolver um marco na história do game mobile: o Pokémon GO, um dos jogos eletrônicos mais populares da última década. Agora, com o Urban Legends, os jogadores podem lançar feitiços, traçar estratégias e conquistar objetivos. Criado para usar os benefícios do 5G, como latência mínima, velocidade e largura de banda altíssima, o game conecta o mundo inteiro na mesma narrativa, misturando fantasia e realidade.

A experiência foi possível com as qualidades exclusivas da rede 5G, que na demonstração, foi operada na frequência 3,5Ghz, no modo Standalone, a partir de uma licença científica concedida pela Anatel, a mesma frequência que será usada após o leilão. O público acompanhou tudo pela loja em tempo real da operadora, a Live Store Claro, transmitida no site claro.com.br/ livestore ou canal 500 da TV, e pelo @clarobrasil na Twitch.

“A Claro inova mais uma vez ao apresentar de forma inédita a aplicação da rede de quinta geração standalone. Pela primeira vez, o cliente viu na prática como funciona a realidade aumentada em dispositivos móveis 5G no Brasil. A aplicação de usabilidade da tecnologia voltada para o universo gamer tem total aderência ao que já temos feito com Claro gaming e é mais um passo da Claro na implantação do 5G no país, caminho que já estamos traçando de forma consistente, desde as demonstrações anteriores, até a implantação da rede 5G DSS em 15 cidades”, afirma Márcio Carvalho, diretor de marketing da Claro .

Atuando desde 2019 no segmento de games, por meio do Claro Gaming, a Claro anunciou em junho o patrocínio ao time profissional de eSports INTZ, um dos principais clubes do cenário competitivo da América do Sul. Para dar ainda mais visibilidade ao Claro Gaming, a operadora fechou com Léo Bianchi, jornalista e fã de games, para ser o embaixador da marca nas principais ativações e novidades da plataforma.

“Temos muito orgulho de poder apoiar a Claro em atividades como essa que vimos realizando em parceria desde 2016 e que marcam uma história muito sólida de evolução ao 5G. Juntos, já pudemos demonstrar os efeitos positivos que a nova tecnologia terá em diferentes setores – como Agro, Educação, Mercado Financeiro, Indústria 4.0 e também no mercado de entretenimento. Mais do que uma tecnologia ultra avançada de conectividade móvel, o 5G é a plataforma de inovação mais importante dessa próxima década, que vai transformar toda a sociedade e abrir um mundo de novas possibilidades para todos”, explica Tiago Machado, Vice- Presidente de Negócios da Ericsson para a Claro Brasil .

“A família Galaxy S21 5G* oferece um conjunto de recursos potentes e inovadores focados em otimizar a experiência das pessoas de forma significativa. A compatibilidade com 5G garante conexões mais estáveis e contínuas na hora de participar de jogos online, transmitir vídeos, fazer downloads ou realizar videoconferências”, afirma Antonio Quintas, vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil .

Tecnologia 5GSA

O 5G reúne funcionalidades e características exclusivas que combinam a capacidade de trafegar grandes volumes de dados em velocidades de 10 a 100 vezes mais rápidas do que o 4G convencional, com baixíssima latência – tempo de resposta entre um comando e sua execução no ambiente conectado. No modo 5G Standalone, o tempo de resposta chega a menos de 5 milissegundos. Para exemplificar, um piscar de olhos dura cerca de 50 milissegundos, destacando como a nova tecnologia vai transformar a experiência digital.

Vale ressaltar que há dois modos de operação do 5G: o Non-Standalone (ou não autônomo) e o Standalone (autônomo). Ambos os modos são importantes e trabalham simultaneamente na rede 5G, dependendo da aplicação. A rede Standalone permite usar todos os recursos do 5G e, portanto, entrega 100% de performance.

*Habilitado para tecnologia 5G. A velocidade real pode variar de acordo com o ambiente do usuário.