TikTok e Reels: qual o melhor horário para postar vídeos?

O mundo digital está cada vez mais presente na vida das pessoas, principalmente quando se trata de redes sociais. De acordo com estudo promovido pela Hootsuite em parceria com a agência We Are Social, a base de usuários nas mídias sociais supera a metade da população mundial, contando atualmente com 4,33 bilhões de contas.

O número expressivo de usuários nas redes favorece não somente a produção de conteúdo de influenciadores digitais, como também de empresas que enxergam nas plataformas uma possibilidade de divulgação para a marca. Entretanto, para alcançar mais pessoas, é importante saber contactar o público na hora certa.

Atualmente, o TikTok e o Reels – modalidade de vídeos curtos na vertical disponibilizada pelo Instagram – se destacam entre as demais por possibilitar a produção de vídeos de fácil acesso. A chance de viralização dos materiais produzidos e o aumento no engajamento nas duas plataformas também chama a atenção dos criadores de conteúdo.

No entanto, saber o melhor horário para postar Reels e vídeos no TikTok pode ser primordial para quem deseja obter um alcance maior nas redes sociais.

TikTok

O aplicativo desenvolvido pela empresa chinesa ByteDance em 2014 é uma das febres do momento nas redes sociais. Segundo relatório divulgado pela Wallaroo Media com as principais estáticas do TikTok, a plataforma chegou em junho de 2021 a marca de aproximadamente 1,1 bilhão de usuários ativos mensais.

Um dos maiores desejos entre esses tiktokers é produzir material relevante e viral que alcance o maior número possível de pessoas. Por esse motivo, compreender quais são os melhores horários para postar no TikTok é fundamental. Afinal, ter mais pessoas on-line no momento em que um conteúdo é publicado aumenta as chances de ter mais engajamento.

Melhores horários para postar no TikTok

Embora a rede social seja bastante popular, o seu algoritmo ainda não foi 100% desvendado pelos usuários. Isso porque a rede não fornece registros de data e hora nas próprias postagens e nem um algoritmo cronológico.

Porém, de acordo com uma análise realizada pelo Influencer Marketing Hub em mais de 100 mil postagens na plataforma, alguns horários podem ajudar a obter taxas de engajamento mais altas no TikTok. São eles:

Terça-feira às 9h.

Quinta-feira às 12h.

Sexta-feira às 5h.

Vale ressaltar que esses horários podem variar de usuário para usuário. Por esse motivo, é necessário realizar uma análise das informações da própria conta. Nela, é possível encontrar todos os dados referentes ao engajamento dos seus seguidores.

As informações incluem os horários e os dias em que os seguidores estiveram mais ativos no aplicativo. A partir desses dados, é possível notar um padrão entre os usuários e descobrir o horário quando geralmente estão on-line.

Para acessar essas informações deve-se acessar o perfil, clicar no ícone dos três pontos na horizontal, tocar em Ferramentas do criador, selecionar Análises e, em seguida, acessar a guia Seguidores.

Reels

O Reels é uma ferramenta no Instagram, bem similar ao TikTok, que começou a ser testado em 2019 e, no ano seguinte, ganhou funcionalidade na plataforma. A popularidade dos vídeos curtos e criativos não se aplica somente ao rival chinês. De acordo com a pesquisa realizada pela Opinion Box em janeiro deste ano, 74% dos entrevistados afirmam gostar ou gostar muito da ferramenta.

No Reels podem ser criados vídeos curtos, com duração de 15 a 30 segundos, que podem ser compartilhados em outras funções do Instagram, como stories, ou encontrados na aba Explorar. Assim como no TikTok, o horário de publicação de um vídeo no Reels também pode influenciar o alcance.

Melhores horários para postar no Reels

O algoritmo do Reels é bem definido, o que ajuda a compreender sobre seu funcionamento e suas preferências. Até o momento, o que se sabe é que os vídeos divertidos, os que fazem uso de outras ferramentas do Instagram – textos, filtros e câmera – e os que usam músicas da própria biblioteca na rede social são os que conseguem atrair mais alcance no Reels.

Além disso, o Instagram confirmou que publicar vídeos produzidos em outras plataformas que exibam a logo de outra rede social, como no TikTok, por exemplo, resulta em menos visibilidade.

Assim como no TikTok, foi realizada uma pesquisa em 100 mil postagens no Reels pelo Influencer Marketing Hub, para obter um padrão de engajamento. De acordo com o estudo, é ideal postar nos seguintes dias e horários:

Segunda-feira, às 6h, 10h e 22h

Terça-feira, às 2h, 4h e 9h.

Quarta-feira, às 7h, 8h e 23h.

Quinta-feira, às 9h, 12h e 19h.

Sexta-feira, às 5h, 13h e 15h.

Sábado, às 11h, 19h e 20h.

Domingo, às 7h, 8h e 16h.

Para resultados mais expressivos, recomenda-se analisar a ferramenta Insights fornecida pelo Instagram. As métricas presentes indicam quais são os melhores dias e horários para postar, de acordo com uma análise feita nas interações com determinado perfil.