Com o começo da temporada do futebol americano e o início da NFL, a Electronic Arts comemora o sucesso do lançamento de EA SPORTS™ Madden NFL 22 permitindo que fãs do futebol americano retornem aos seus tempos de universidade com o lançamento de dez equipes de futebol universitário, completas com os ex-alunos que são algumas das maiores lendas do futebol universitário. O evento por tempo limitado “Campus Legends” foi lançado hoje no rápido e divertido modo multiplayer Superstar KO, em todas as plataformas. Jogadores e jogadoras de videogame agora podem, pela primeira vez desde 2013, jogar com ou contra amigos e amigas em uma experiência de futebol universitário. Madden NFL 22 já está disponível para compra em todas as principais plataformas de jogos.

Para destacar o lançamento de “Campus Legends”, os ex-atletas de capas da EA SPORTS – a lenda da Universidade do Texas Vince Young e a lenda da USC Reggie Bush – se enfrentarão no Rose Bowl Stadium representando suas respectivas escolas em um confronto de Madden NFL 22. A dupla voltará ao infame confronto do Rose Bowl de 2006, com o ex-aluno da USC Matt Leinart e a locutora da ESPN Beth Mowins como equipe de comentaristas. O showdown será transmitido hoje, às 20h00 (horário de Brasília), no canal da NFL no YouTube e na Twitch do Madden NFL.

“Eu sou um fã de Madden desde que me lembro, então, vai ser realmente especial pegar o controle e me ver com o meu uniforme da faculdade pela primeira vez no jogo”, disse Vince Young, lenda do Texas e duas vezes Pro Bowler. “Mal posso esperar para enfrentar Reggie [Bush] novamente com nossas velhas equipes. Eu tenho algumas grandes habilidades no Madden – e estou ansioso para trazer para casa outra vitória para os Longhorns”.

O evento “Campus Legends” do Superstar KO apresenta a Clemson University, University of Miami, Louisiana State University (LSU), University of Florida, University of Oklahoma, University of Texas, University of Southern California (USC), University of Oregon, University of Nebraska e Michigan State University. A lista de ex-alunos de cada escola, composta por lendas do futebol universitário, bem como estrelas atuais e aposentadas da NFL, pode ser encontrada no site do Madden NFL.

“Ao longo da temporada do futebol americano, oferecemos novos conteúdos e melhorias para nossos jogadores e jogadoras do Madden e é com muita animação que levamos a festa do futebol universitário a milhões de pessoas que já desfrutam do Madden NFL 22 em uma de nossas formas mais acessíveis de jogar no Superstar KO”, disse Seann Graddy, Produtor Executivo de EA SPORTS Madden NFL.

Superstar KO chegou ao Madden NFL como uma surpresa para fãs em uma atualização de serviço ao vivo no pós-lançamento do Madden NFL 20 e é um dos modos mais exclusivos do jogo, oferecendo uma jogabilidade rápida e uma maneira perfeita para quem joga obter uma recompensa no futebol americano. Em Madden NFL 22, fãs podem jogar com ou contra amigos e amigas nos quartos tradicionais usando times universitários no multiplayer 1×1, 2×2 ou 3×3, e ganhar recompensas que podem ser usadas no Madden Ultimate Team.

O evento Madden NFL 22 “Campus Legends” do Superstar KO vai até 27 de setembro.

Madden NFL 22 é desenvolvido em Orlando e Madrid pela EA Tiburon e está disponível mundialmente para Sony PlayStation®4, Sony PlayStation®5, Microsoft Xbox One, Microsoft Xbox Series X|S, PC via Origin™ e Steam®, Google Stadia™ e Madden NFL Mobile. Para os assets de Madden NFL 22, visite EAPressPortal.com e siga @eamaddennfl no Twitter, Facebook e Instagram para as últimas atualizações.