Fundação Estudar e Fundação Lemann lançam manual para quem quer fazer pós-graduação no exterior

Há muitas razões pelas quais podemos dizer que fazer uma pós-graduação fora do Brasil é uma experiência enriquecedora. Os benefícios vão desde a internacionalização do currículo, fazer networking, até as vantagens pessoais. É por isso que a Fundação Estudar e a Fundação Lemann se juntaram para lançar um manual para desmistificar o “application”, processo seletivo para quem quer estudar no exterior. O objetivo das organizações é incentivar mais pessoas a encarar esse desafio como uma oportunidade, e para quem quiser conferir, o e-book está disponível através do link

Para quem sonha em fazer uma pós-graduação no exterior, é necessário planejar cada etapa com calma para não se atropelar no meio do caminho, mas é justamente para tornar esse planejamento mais tranquilo (e desmistificar todos esses passos) que a Fundação Estudar e Fundação Lemann reuniram, no material, dicas e relatos inspiradores de quem também passou por essas fases e conseguiu realizar sua pós no exterior.

Também buscaram desmistificar o processo seletivo para torná-lo mais acessível, oferecendo alternativas para quem se preocupa com o desenvolvimento de idiomas e os custos no exterior, por exemplo. Por isso, um dos objetivos das organizações é que mais pessoas diversas (principalmente negras e de baixa renda) possam tentar o application.

“Ter um material tão completo e dinâmico para quem deseja estudar no exterior, é uma grande oportunidade de poder entender as dificuldades das etapas, as superações e fazer um ótimo preparo para ter um resultado que atinja as expectativas do estudante”, diz Juliana Kagami, coordenadora do Prep Estudar Fora.

O material do e-book consiste em tópicos com instruções sobre desenvolvimento do inglês, explicação de cada um dos processos seletivos (GMAT, GRE, IELTS, TOEFL e DET), documentação necessária, informações sobre as universidades, opções de destinos, multiculturalismo, custos do application, preparação da carta de recomendação, dicas para se sair bem na entrevistas, entre outros.

O portal Estudar Fora , da Fundação Estudar, também pode ser uma fonte de informações em geral, sobre diversos temas que envolvem estudos no exterior. No menu superior da home do site há uma aba só com conteúdo digital sobre pós-graduação. O canal do Estudar Fora no YouTube reúne vídeos sobre todas as etapas do application, possibilidades de bolsa etc.

“Esta parceria visa democratizar a informação sobre o processo de candidatura para programas de pós-graduação no exterior. Esperamos que os conteúdos possam contribuir para aumentar a diversidade e o acesso de mais estudantes brasileiros em centros de excelência em ensino ao redor do mundo”, explica Guilherme Barros, gerente de colaborações acadêmicas da Fundação Lemann.