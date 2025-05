Curso gratuito de programação para pessoas sem experiência é oferecido pela plataforma Alura

Pessoas de diferentes idades e sem experiência prévia que estejam interessadas em dar o primeiro passo na carreira de programação, podem se inscrever até o dia 12 de setembro no evento Imersão Dev oferecido pela Alura, maior plataforma de cursos na área tecnológica. As aulas serão totalmente online e gratuitas entre os dias 13 a 24 do próximo mês.

Com a promessa de ser mais que um evento digital, a Alura vai proporcionar aos participantes, um mergulho de informação distribuído em dez aulas ministradas por especialistas em programação e Front-end. Os inscritos, vão aprender a criar suas primeiras linhas de códigos e desenvolver seus potenciais com foco no mercado de trabalho.

Segundo o CEO da Alura e um dos organizadores do evento, Paulo Silveira, a metodologia do ensino será dinâmica com bate-papos, trocas de informações, tira dúvidas, materiais extras e muita prática. “A Imersão Dev é para quem nunca programou na vida e não trabalha nessa parte de código. O objetivo é desenvolver e mostrar onde o participante pode chegar”, explica.

Entre as atividades que os inscritos irão praticar, estão:

mergulhar em HTML, CSS e JavaScript do zero;

encarar desafios personalizados;

desenvolver o seu portfólio, desde o primeiro dia;

conhecer e participar da comunidade dev;

assistir a lives exclusivas com especialistas no assunto.

Outras imersões

Nas edições anteriores da Imersão Dev, os alunos tiveram técnicas de Front-end onde criaram o AluraFlix, plataforma de streaming que reúne séries, games e vídeos do Youtube. Em outras imersões, os participantes desenvolveram o AluraQuiz, um mecanismo capaz de desafiar pessoas com perguntas e respostas para mostrar o quanto o usuário domina determinado assunto.

A Alura proporcionou ainda imersões para os estudantes fazerem jogos, inclusive, com a linguagem de programação JavaScript e aprenderem conceitos em CSS, tecnologia usada para criar homepages. O uso em ambas as ferramentas será ensinado nesta nova Imersão Dev, edição número três com data para começar em setembro.

“Durante as imersões realizadas, os participantes desenvolveram suas páginas pessoais e teve muita gente que montou portfólios e sites diferentes daquilo que foi proposto no período do curso, indo além, pensando fora da caixa. Isso eu acho incrível!” diz Silveira, que é responsável por promover diversos encontros e iniciativas para quem atua na área e deseja evoluir na carreira.

Ao final de cada curso, os alunos obtêm um portfólio que comprova sua participação e conhecimento. Os interessados que desejam garantir sua presença na próxima edição do Imersão Dev, devem se inscrever no link: https://imersao.dev/ .