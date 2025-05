Qualcomm celebra o Snapdragon Sound com o Steve Aoki Snapdragon Soundscapes Experience

Em um evento exclusivo na cidade de Nova York, a Qualcomm Technologies International, Ltd. marcou o lançamento global da tecnologia Snapdragon Sound ™, com 30 OEMs assinando acordos de tecnologia e os primeiros produtos comerciais dirigidos aos consumidores da Xiaomi, Edifier e Master & Dynamic, bem como o Smartphone para Snapdragon Insiders projetado pela ASUS. A empresa também anunciou sua intenção de oferecer suporte à transmissão de áudio sem perdas de CD por meio da conectividade sem fio Bluetooth® como um recurso do Snapdragon Sound para atender à crescente demanda dos consumidores por qualidade de áudio sem perdas. Em conjunto com o evento, executivos da Qualcomm, Master & Dynamic e Motorola discutiram as tendências de áudio atuais e futuras e a empresa revelou novas descobertas de seu relatório anual State of Sound.

“Com o Snapdragon Sound, adotamos uma nova abordagem, olhando para a cadeia de áudio completa, desde o celular até os fones de ouvido, e introduzindo novas maneiras de pensar sobre a qualidade do som”, disse James Chapman, vice-presidente e gerente geral de Voice, Music e Wearables, Qualcomm Technologies International, Ltd. “Ao otimizar toda a cadeia de áudio, podemos permitir que nossos clientes forneçam latência ultrabaixa para jogos, chamadas de voz cristalinas e audição de música de alta qualidade, tudo com conectividade confiável e consistente para garantir perfeita experiências do usuário. A tecnologia foi projetada para se adaptar dinamicamente ao caso de uso e ao ambiente externo e oferece aos nossos clientes uma nova maneira de fornecer áudio robusto e de alta qualidade, incluindo qualidade exata de CD sem perdas bit a bit. O que quer que você esteja fazendo em seus dispositivos, o Snapdragon Sound foi projetado para oferecer a melhor experiência de áudio, realmente como o som deve soar”.

A Qualcomm Technologies International, Ltd. Também continua a demonstrar sua visão e liderança de áudio sem fio com a introdução da tecnologia de áudio Qualcomm® aptX ™ Lossless em seu já extenso portfólio de áudio. aptX Lossless é um novo recurso da comprovada tecnologia adaptativa aptX e um novo recurso da tecnologia Snapdragon Sound ™ que foi projetada para oferecer qualidade de áudio sem perda de 16 bits 44,1 kHz com qualidade de CD, por meio da tecnologia sem fio Bluetooth®. A Qualcomm Technologies otimizou uma série de tecnologias de áudio e conectividade sem fio, incluindo aptX Adaptive, que trabalham juntos para detectar e aumentar a escala automaticamente e são projetados para fornecer áudio de CD sem perdas quando um usuário está ouvindo um arquivo de música e as condições de RF são adequadas.

