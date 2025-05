Um smartwatch que atravessa gerações: Technos apresenta o Connect Sports

A Technos, pioneira em relógios inteligentes no Brasil, acaba de lançar a 6ª geração de seu smartwatch, o Connect Sports.

O smartwatch está mais high-tech do que nunca – perfeito para quem não abre mão de ter um dispositivo super conectado com as atividades do dia a dia. A versão 2021 do relógio vem com mais de 20 recursos disponíveis, 12 atividades esportivas, como futebol, tênis, basquete, corrida e trilhas, e uma bateria de longa duração – ela chega a 12 dias sem precisar carregar. O Connect Sports está com design mais moderno, desenvolvido com aro 100% aço, caixa e pulseira de polímero e tela full HD.

O novo modelo da linha Connect oferece a possibilidade de personalização do watchface. Além dos diversos mostradores disponíveis na galeria, o cliente pode colocar a imagem que mais o representa e até mesmo uma foto pessoal. Disponível nas cores preta e laranja, seu valor final sugerido é de R$ 999 ( E-commerce).