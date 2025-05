Spotify inova e traz ao Brasil a nova era da publicidade em formato de podcasts

Os podcasts chegaram chegando, e o ano de 2020 foi um grande divisor de águas. O consumo mundial do formato aumentou 95% ano-a-ano. No segundo trimestre de 2021, o Spotify registrou um consumo de mais de 30% entre os usuários que engajaram com podcasts, enquanto as taxas de retenção semana-a-semana e mês-a-mês atingiram níveis históricos. Por esse motivo, a plataforma traz ao Brasil uma nova maneira para os anunciantes aproveitarem ao máximo este canal de mídia em expansão e a oportunidade de alcançar um público valioso e engajado.

Como os podcasts têm um papel fundamental para o crescimento no consumo de áudio, o lançamento do Spotify Podcast Ads é mais um marco empolgante na publicidade do Brasil. O Spotify Podcast Ads oferece a familiaridade dos anúncios tradicionais com a precisão e a transparência do marketing digital moderno. Com a tecnologia Streaming Ad Insertion (SAI), o Spotify Podcast Ads entrega e gera relatórios sobre impressões confirmadas em vez de downloads. Este é um grande passo para os anúncios em podcasts. Os profissionais de marketing agora têm informações importantes sobre quem ouviu o anúncio e qual foi o desempenho do criativo. Com esse novo nível de insight digital, os anunciantes podem tomar decisões ainda mais orientadas por dados para suas campanhas em podcasts.

A Chevrolet é o primeiro anunciante a investir na nova solução do Spotify em um projeto liderado pela Isobar, a dentsu company -, e garante que o recurso une a intimidade e a qualidade da publicidade tradicional em podcasts à precisão e à transparência do marketing digital moderno. “A Chevrolet vem digitalizando a sua forma de interagir e se comunicar com o consumidor nos mais diversos canais. O Spotify é a mais nova ferramenta nesta nossa jornada estratégica e trouxe dados totalmente novos para a publicidade em podcasts. Estamos animados com a parceria que fechamos”, comenta Hermann Mahnke, diretor-executivo de Marketing da GM América do Sul.

O Spotify Podcast Ads entrega e relata impressões de anúncios confirmadas em vez de downloads, bem como alcance e frequência, e com este novo nível de percepção digital os anunciantes estão equipados para tomar decisões ainda mais baseadas em dados para suas campanhas. Os anunciantes podem comprar Spotify Podcast Ads em podcasts originais e exclusivos do Spotify — com veiculações de anúncios em preroll, midroll, ou postroll nos episódios do podcast. Criadores desses programas, bem como uma rede de dubladores profissionais, também podem se unir a anunciantes para ajudar a dar vida ao anúncio criativo dos podcasts no Spotify.

“Com o Spotify Podcast Ads, pretendemos levar a publicidade de podcast para o próximo nível, oferecendo às marcas insights exclusivos sobre seus públicos e soluções criativas que podem realmente capturar a atenção do consumidor. Estamos muito animados com o impacto que podemos oferecer às marcas”, completa Jon Hales, diretor interino de Vendas do Spotify na América Latina.

O recurso torna a publicidade em áudio por streaming acessível a todos os tipos de anunciantes permitindo-os a se comunicarem com o público de centenas de milhões de ouvintes e usar a inteligência de streaming da plataforma para levar sua mensagem aos usuários certos, no momento certo.

“Chevrolet e Isobar trazem a inovação como força motriz para melhorar cada vez mais a experiência das pessoas com a marca por meio do uso da tecnologia. O estudo da audiência, aliada a utilização da mídia multicanais, nos possibilita gerar conversas sobre diversos temas e fomentar a discussão nas plataformas onde as pessoas se sintam mais à vontade para debater de forma autêntica. Spotify Podcast Ads chega para somar a esse ecossistema dinâmico”, comenta Fernanda Marin, diretora de Negócios da Isobar para a Chevrolet.