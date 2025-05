Fujifilm apresenta novo portfólio de lentes e câmera da linha X Series

Líder mundial em imagem e informação, a Fujifilm amplia seu portfólio de câmeras e lentes da linha X Series. Os novos equipamentos foram apresentados durante o X Summit Prime 2021, evento virtual realizado nesta quinta-feira (02/09) no Japão, com transmissão pelo Youtube . O mercado brasileiro poderá conferir as novidades a partir de dezembro de 2021.

FUJIFILM GFX50S II

Com sensor de grande formato de 51,4 MP, a nova câmera digital mirrorless GFX50S II oferece um incrível poder de resolução de imagem, capturando todos os detalhes com nitidez em todo o quadro. Com design especializado que usa microlentes coletoras de luz menores no sensor para criar um espaço maior entre os pixels adjacentes, a câmera aumenta a resolução de luz por pixel, o que gera maior nitidez na imagem, excelente sensibilidade ISO, além de controlar o recorte de destaque/sombra enquanto transmite a textura e a atmosfera da cena em detalhes precisos.

A luz é gravada no pixel (1,7 vezes maior do que um sensor Full Frame*) para atingir uma ampla faixa dinâmica e uma alta relação sinal/ruído. A imagem resultante reproduz a tonalidade e a textura profundas das sombras aos realces e oferece clareza de imagem com o mínimo de ruído, mesmo quando tirada com pouca luz. Um dos pontos fortes do sensor de grande formato é sua capacidade de produzir uma profundidade de campo muito rasa.

A GFX50S II possui até 19 simulações de filme, incluindo “Nostalgic Neg”, caracterizado por alta saturação e tonalidade suave. A câmera apresenta ainda um mecanismo de estabilização de imagem de cinco eixos, que oferece até 6,5 pontos de vantagem (quando montado com a lente FUJINON GF63mmF2.8 R WR) – o maior da história da série GFX (grande e médio formato da Fujifilm). Ela revoluciona a maneira como as câmeras digitais convencionais de médio formato são usadas, uma vez que pode produzir qualidade de imagem superior portátil com estabilização de imagem.

O sistema AF rápido e de alta precisão é auxiliado por dispositivos como sensor de grande formato de alta resolução, mecanismo de processamento de imagem de alta velocidade “X-Processor 4” e mecanismo de estabilização de imagem, operado com o algoritmo mais recente. Durante o processo de detecção de contraste para AF, o mecanismo de estabilização de imagem integrado controla o desfoque de movimento do sensor para adicionar velocidade e precisão ao desempenho do AF, garantindo a captura da oportunidade de foto decisiva em qualquer condição.

Com corpo compacto – pesa aproximadamente 900g e mede 104,2 mm de altura e 87,2 mm de profundidade – a GFX50S II desafia a lógica para uma câmera de grande formato. O punho foi moldado para que a câmera se encaixe confortavelmente na mão, garantindo conforto ao reduzir significativamente o esforço das mãos ao usar uma lente de zoom grande, por exemplo.

O invólucro é feito de liga de magnésio altamente rígida, e a espessura adicionada ao redor da base da montagem da lente, tornou o corpo da câmera altamente robusto. A GFX50S II também é vedada contra intempéries em 60 locais para oferecer resistência à poeira e umidade e capacidade de operar em temperaturas de até -10 ℃. A portabilidade excepcional da câmera é combinada com sua robustez em todas as situações fotográficas para expandir o mundo da fotografia de ultra resolução.

* Quando comparado com uma câmera full-frame de 50 megapixels

Lente FUJINON GF35-70mmF4.5-5.6 WR

A GF35-70mm é uma lente zoom compacta e leve, com excelente desempenho de resolução de imagem e faixa de distância focal cobrindo desde 35mm, mais usados em grande angular, até os 70mm padrão (equivalente a 28mm – 55mm no formato de filme de 35 mm). A lente pesa aproximadamente 390g), tem rosca de filtro de 62 mm e sua estrutura de barril retrátil reduz o seu comprimento de 96,4mm para aproximadamente 73,9 mm quando totalmente recolhida – o que lhe confere uma maior portabilidade.

Os elementos de foco compactos e leves são acionados com um motor de passo para desempenho de AF rápido e preciso, obtendo foco em um assunto instantaneamente para capturar um momento decisivo. O baixo ruído de operação durante a focagem a torna adequada não apenas para fotos, mas também para gravação de vídeo.

A lente oferece distância mínima de trabalho de 35 cm em toda a sua faixa de zoom, permitindo close-up a aproximadamente 25 cm do elemento mais frontal da lente, o que permite atender a uma ampla gama de situações, incluindo paisagem, retrato e fotografia de rua.

O cilindro da GF35-70mm é vedado contra intempéries em nove locais, o que a torna resistente à poeira e umidade e permite seu uso em temperaturas de até -10 ℃. A lente resiste à chuva mesmo quando montada na câmera para fotografia/vídeo com as mãos.

Novo conceito de zoom portátil para a Série GFX, a GF35-70mm combina excelente versatilidade com mobilidade e portabilidade para grande e médio formato.

FUJINON XF33mmF1.4 R LM WR



A XF33mmF1.4 é uma lente fixa padrão altamente versátil, com distância focal equivalente a 50 mm no formato de filme de 35 mm, o que a torna uma lente de última geração essencial para todos os usuários do X Mount (modelos X Series de lentes intercambiáveis).

Com a abertura máxima de F1.4, a lente permite que os usuários produzam imagens de alta qualidade com o mínimo de trepidação da câmera e ruído digital, mesmo em condições de pouca luz, como em ambientes fechados e noturnos mal iluminados. Composta por quinze elementos de lente, incluindo dois asféricos e três ED, em dez grupos para minimizar efetivamente a aberração cromática e a aberração esférica, a lente proporciona nitidez de ponta a ponta mesmo quando totalmente aberta.

A XF33mmF1.4 oferece a distância focal padrão mais popular de 33 mm, que fornece o ângulo de visão mais próximo do olho humano, criando uma perspectiva de aparência natural. Abrange uma ampla gama de situações fotográficas de retrato a instantâneos e fotografia de paisagem, apresentando-as em estilos versáteis com o uso de técnicas de disparo corretas. O amplo alcance de tiro também é complementado por sua avançada capacidade de close-up com a distância mínima de trabalho de apenas 30 cm e a ampliação máxima de 0,15x.

O sistema AF da XF33mmF1.4 é acionado com um motor linear graças ao seu design leve atribuível ao uso de elementos de foco menores, resultando em AF silencioso, rápido e altamente preciso. O AF é obtido com o sistema Inner Focus, que mantém pequena a faixa de movimentos para o grupo de lentes de focagem enquanto controla com precisão a quantidade de foco necessária dentro da faixa. O foco é obtido em apenas 0,04 segundos, garantindo que os usuários não percam uma oportunidade de foto decisiva.

O Bloqueio de Posição A (automático) oferece uma operação confiável, travando o anel de abertura no lugar para evitar qualquer ajuste não intencional durante o disparo. Além disso, a lente é opticamente projetada para minimizar as mudanças no ângulo de visão, causadas pela respiração do foco, tornando-a a escolha ideal para produção de vídeos.

O cilindro da lente é vedado contra intempéries em onze locais, o que a torna resistente à poeira e às intempéries e permite seu uso em temperaturas de até -10 ℃, acomodando fotos na chuva ou astrofotografia em noites frias de inverno para desempenho robusto em todas as condições de disparo. A forma da serrilha no anel de foco é cuidadosamente projetada para facilitar a remoção de sujeira presa nas ranhuras.

Compacta e leve, pesando aproximadamente 360g e medindo 73,5mm de comprimento com o tamanho da rosca do filtro de 58mm, e design fino e elegante, a XF33mmF1.4 é projetada com resolução de imagem superior, mobilidade e robustez para impulsionar a evolução da X Series para a próxima década, estabelecendo ainda um novo padrão para lentes X Mount intercambiáveis.

FUJINON XF23mmF1.4 R LM WR



A XF23mmF1.4 é uma lente grande angular premium projetada para maximizar o desempenho do sensor CMOS Fujifilm X-Trans para a mais alta qualidade de imagem. Com distância focal ampla altamente versátil de 23 mm (equivalente a 35 mm no formato de filme de 35 mm), é adequada para uma ampla gama de aplicações, incluindo retratos, paisagens e fotografia geral.

Com quinze elementos de lente, incluindo dois asféricos e três ED, em dez grupos para minimizar efetivamente a aberração cromática e a aberração esférica. O grupo de foco no meio controla a aberração asférica e a aberração cromática. Um grupo de lentes de dois elementos, incluindo uma lente asférica na extremidade oposta, reduz a flutuação da aberração causada pelos movimentos dos elementos de foco, garantindo uma qualidade de imagem superior em toda a faixa de foco, de close-up ao infinito.

A nova XF23mmF1.4 apresenta um AF rápido e altamente preciso em uma construção compacta, leve e robusta para aproveitar o desempenho óptico totalmente revisado em fotos, vídeos e todas as situações de disparo. O uso de um motor linear garante que o sistema AF seja acionado silenciosamente para obter o foco com alta precisão em apenas 0,04 segundos.

Fácil de manusear, a lente pesa aproximadamente 375 gramas, mede 77,8 mm de comprimento, com rosca do filtro de 58 mm. O design reforçado oferece construção resistente à poeira e umidade e capacidade de operar em temperaturas de até -10 ℃. A XF23mmF1.4 reescreve o benchmark existente para impulsionar a evolução da X Series para a próxima década e além.

Roadmap – próximos lançamentos

Durante o evento foi apresentado ainda o mais recente roadmap de desenvolvimento para lentes intercambiáveis para a X Series de câmeras digitais mirrorless. Entre os destaques estão as lentes XF18-120mm (equivalente a 27-183mm no formato de filme 35mm) e XF150-600mm (equivalente a 229-914mm no formato de filme 35mm).

A Fujifilm tem apresentado ativa e continuamente novas lentes intercambiáveis para uso nas câmeras digitais da X Series (inclusive, para grande e médio formato, GFX), de forma a reforçar a linha e oferecer uma cobertura abrangente em distâncias focais de ultra grande angular a ultra telefoto. O anúncio mais recente lista um total de 40 lentes intercambiáveis. A empresa continuará a aprimorar a programação do roadmap para atender às diversas necessidades de fotografia dos usuários e ampliar seu prazer em fotografar e filmar.