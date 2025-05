EA anunciou hoje o eSoccer Aid for UNICEF, torneio online de FIFA 22 com rendimentos doados ao UNICEF

A Electronic Arts (NASDAQ: EA) anunciou hoje que o eSoccer Aid for UNICEF, um torneio online de FIFA 22, retornará para seu segundo ano em 30 de setembro para um jogo repleto de estrelas, com todos os rendimentos doados ao UNICEF. Transmitido em parceria com o Twitch, Twitch Rivals: eSoccer Aid for UNICEF ft. FIFA 22 contará com jogadores de futebol, celebridades, criadores e criadoras de conteúdo e pessoas que jogam competitivamente disputando um torneio 2×2 na véspera do lançamento global do FIFA 22. A transmissão estará disponível para visualização no Twitch e os nomes participantes serão anunciados em breve.

O jogo virtual de futebol acontecerá após o Soccer Aid for UNICEF 2021, a maior partida de futebol de celebridades do mundo, que acontecerá no Estádio Etihad, em Manchester, no sábado, 4 de setembro, e será transmitido ao vivo pela ITV e STV.

Como parte da parceria, a EA fará uma doação ao UNICEF, cujo trabalho transformou a vida de milhões de crianças em todo o mundo. A doação faz parte de várias iniciativas que estão sendo colocadas em prática pela EA SPORTS este ano para apoiar os programas do UNICEF que visam dar oportunidades iguais a todas as crianças.

David Beckham, Embaixador da Boa Vontade do UNICEF, disse: “Jogar pela Inglaterra é uma das minhas maiores conquistas e é incrível pensar que minha estreia foi há 25 anos. Foi ótimo trabalhar com a EA SPORTS e Reuben para co-projetar um kit do FIFA Ultimate Team para arrecadar fundos vitais para o UNICEF e comemorar aquele momento!”.

Esta semana marca 25 anos desde que Beckham fez sua estreia na Inglaterra contra a Moldávia e para apoiar ainda mais a parceria com a EA SPORTS, David Beckham co-projetou um kit do FIFA Ultimate Team™ (FUT) sob medida, comemorando este momento.

O kit do FUT exclusivo foi desenvolvido em conjunto com o artista Reuben Dangoor e estará disponível no FIFA 22 em todo o mundo apenas via Twitch Rivals: eSoccer Aid for UNICEF ft. FIFA 22. Jogadores e jogadoras do FIFA 22 poderão desbloquear e acessar o kit sintonizando a transmissão via Twitch*. Reuben Dangoor disse: “Foi uma honra trabalhar com um verdadeiro ícone do futebol inglês e ajudar a dar vida a este kit. Queríamos celebrar seu amor pela seleção nacional apresentando três leões no kit e era importante comemorar o número ‘7’, em homenagem ao número da camisa que é tão ligado ao David. Estamos muito satisfeitos com o design!”.

David Jackson, VP da Marca FIFA na EA SPORTS, disse: “Nosso objetivo é unir o mundo através do jogo. Por isso, temos muita satisfação em trazer de volta o eSoccer Aid para o UNICEF por mais um ano e ajudar a apoiar essa iniciativa tão importante. Além disso, o eSoccer Aid for UNICEF oferece uma excelente plataforma para quem joga obter algum treinamento competitivo de FIFA antecipado, enquanto ajudam a arrecadar fundos”.

“O FIFA 22 é movido pelo futebol, portanto, enquanto continuamos a trabalhar com um dos jogadores de futebol mais condecorados que a Inglaterra já produziu, David Beckham, nos empenhamos em fazê-lo de uma forma significativa e poderosa por meio do nosso apoio ao UNICEF. Esperamos que nossos jogadores e jogadoras gostem do torneio e amem o kit do FUT exclusivo tanto quanto todos nós!”.

Embaixador do UNICEF no Reino Unido e cofundador do UNICEF no Reino Unido, Robbie Williams disse: “Temos muito entusiasmo em continuar trabalhando com a EA SPORTS. Foi ótimo fazer parceria para o eSoccer Aid inaugural do UNICEF no ano passado e agradecemos a comunidade do FIFA que nos ajudou a arrecadar fundos para a nossa causa. Este ano promete ser maior e melhor, com o público capaz de desbloquear o novo kit do FUT de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, David Beckham – então, esperamos que você goste e que a equipe inglesa consiga duas vitórias consecutivas!”.

Shane Horgan, Diretor de Desenvolvimento Estratégico da Soccer Aid Productions, disse: “O eSoccer Aid for UNICEF foi um tremendo sucesso no ano passado e temos satisfação em trabalhar com a EA SPORTS novamente, para o FIFA 22. Agradecemos muito pelo dinheiro que conseguimos arrecadar em 2020 e com a doação que a EA SPORTS já fez este ano”.

Jogadores e jogadoras de FIFA em todo o mundo terão a chance de jogar como David Beckham após o lançamento do FIFA 22. Pelo terceiro ano consecutivo, uma equipe do Soccer Aid World XI FC estará disponível no jogo, com Beckham se juntando à equipe repleta de estrelas.

Os seguintes jogadores farão parte da equipe Soccer Aid World XI FC:

Goleiros: Peter Schmeichel, Edwin van der Sar e Jens Lehmann.

Defensores: Marcel Desailly, Franco Baresi, Sol Campbell, Ashley Cole, Cafu, Roberto Carlos e Fabio Cannavaro.

Meias: Ruud Gullit, Luís Figo, Zinedine Zidane, Clarence Seedorf, Roy Keane, Robert Pirès, Paul Scholes, Joe Cole, David Ginola, Juan Sebastián Verón, Lothar Matthäus, Claude Makélélé, David Beckham e Michael Essien.

Atacantes: Gianfranco Zola, Diego Maradona, Alan Shearer, Ian Rush, Henrik Larsson, Kenny Dalglish, John Barnes, Hernán Crespo, Robbie Keane, Alessandro Del Piero, Eric Cantona, Andriy Shevchenko, Ronaldinho, Michael Owen, Wayne Rooney, Patrick Kluivert e Pelé.

A equipe Soccer Aid World XI FC poderá ser utilizada no modo Jogo Rápido dentro do FIFA 22 e apresenta alguns dos maiores nomes que já participaram da partida beneficente de futebol entre celebridades.

Robbie Williams continuou: “Estamos sempre procurando espalhar nossa mensagem para novos públicos. Por isso, foi brilhante ver a equipe Soccer Aid World XI FC no FIFA nas duas últimas edições do jogo. Estou feliz pelo fato de David Beckham ter se juntado ao grupo – então, espero que fãs do FIFA gostem de jogar com ele também. Mal posso esperar para colocar minhas mãos no jogo!”.

FIFA 22 é desenvolvido pela EA Vancouver e EA Romania e ficará disponível mundialmente em 1º de outubro de 2021 para PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC via Origin™ e Steam, Stadia, PlayStation®4 e Xbox One. A Edição Legacy do FIFA 22 ficará disponível no Nintendo Switch™.**

*Para receber o kit em sua conta FUT, você deve (1) vincular suas contas EA e Twitch (para vincular suas contas, visite ea.com/twitchlinking), (2) assistir ao stream por pelo menos 60 minutos, (3) ter um clube FIFA 22 FUT ativo e (4) reivindicar a recompensa na Twitch. Você deve assistir pelo menos 60 minutos do stream para ser elegível para receber o kit. A oferta não está disponível e não pode ser resgatada no Nintendo Switch. Conteúdo FUT disponível apenas onde o FIFA é vendido.

**Kit DB7 FUT e Soccer Aid World XI FC não disponíveis no Nintendo Switch.