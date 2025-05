Dia do Cliente: 6 maneiras de atrair consumidores e vender mais pela internet e apps

Os lojistas virtuais costumam aproveitar o Dia do Cliente – comemorado em 15 de setembro – para fidelizar seus consumidores. Além de promoções, cupons e brindes, o atendimento ao cliente se tornou um dos grandes diferenciais competitivos das empresas que vendem pela internet, já que esse tipo de serviço tem influência direta na experiência de compra do consumidor e no pós-venda.

Pensando nisso, CEOs de empresas com foco em varejo, e-commerce e marketplaces elencaram dicas de como empreendedores podem investir de maneira prática e rápida em apps e ferramentas na internet que podem ajudar a bombar as vendas na data. Veja abaixo:

Vendas nas redes sociais

O Tik Tok é um dos aplicativos que se tornou febre no Brasil e no mundo. Com isso, empresas de diferentes portes e segmentos passaram a enxergar o app como um canal de publicidade para atrair clientes e potencializar as vendas, principalmente, no comércio eletrônico.

Segundo Babi Tonhela, sócia e Diretora de Produtos do Ecommerce na Prática, maior escola de negócios digitais do Brasil, os lojistas devem estar atentos a novas e criativas estratégias para agregar valor à operação, usando a sua base de clientes com inteligência para gerar mais vendas e oferecer uma experiência ainda melhor para estes consumidores, sem necessariamente fazer grandes investimentos em publicidade e marketing.

“Com o Tik Tok é possível produzir vídeos curtos, com ferramentas de edição que oferecem. Além disso, o app oferece um alcance muito grande e consegue fazer com que os conteúdos cheguem a pessoas que não seguem o perfil. Assim como no Instagram, que também é muito utilizado para vender e hoje já oferece novas funcionalidades que trazem mais engajamento em consequência futuras vendas.

Vendas pelo WhatsApp

Outro app bastante usado, é o WhastApp, app que salvou muitas empresas em 2020 durante o primeiro ano de pandemia – principalmente as que tinham lojas físicas e tiveram que fechar por conta do isolamento social. Para Pedro Ivo, sócio-diretor da Dito, plataforma de CRM com foco no varejo omnichannel, a venda ativa pelo whats pode ser uma ótima oportunidade para empreendedores que atuam no varejo.

“Por mais que o contato seja direto pelo whatsapp é preciso humanizar essa comunicação e criar padrões de atendimento. Não basta apenas disponibilizar promoções exclusivas para serem enviadas para clientes via Whatsapp, isso pode ser um tiro no pé. Uma dica é trabalhar conteúdos simples neste canal. A ideia principal é usar o whatsapp para fidelizar o cliente, criando um vínculo com ele para estimular por meio da fidelização, a recompra dos produtos. Apostar em datas como o Dia do Consumidor é uma ótima oportunidade para quem quer começar”, explica.

Vendas por streaming

Outro meio de vender pela internet, são as lives commerces, uma estratégia que usa a interação proporcionada pelo streaming de lives para propiciar e alavancar vendas. Segundo Franklin Bravos, CEO da Signativa, startup que já profissionalizou mais de 500 e-commerces no Brasil, a grande vantagem dessa modalidade é a interação da transmissão ao vivo.

“Esse tipo de venda possibilita que vendedor e consumidor tenham uma maior proximidade, o que resulta em um maior engajamento e, consequentemente, maior conversão. As marcas e os sites convidam vendedores treinados, influenciadores e blogueiros para chamarem atenção em torno dos produtos anunciados”, completa o CEO.

Anúncios e estratégias de marketing

“Através da análise combinada de KPIs das redes sociais, incluindo conteúdo orgânico e anúncios, dos números de conversão de leads e vendas é possível monitorar se uma estratégia de marketing está surtindo efeito. É um meio que pode colaborar para marcas que atuam no varejo, ajudando a atrair novos consumidor utilizando os dados e as redes sociais”, explica Paulo Pereira, CEO da Desbrava Data, startup que oferece plataforma SaaS para monitoramento e análise de dados de redes sociais, como Instagram, TikTok, Twitter e Youtube.

De acordo com levantamento da EY-Parthenon, realizado com 300 PMEs brasileiras, 58% das pequenas e médias empresas que atuam no Brasil esperam utilizar mais canais de vendas online e 66% planejam expandir o marketing digital após o fim da pandemia.

Vendas em lojas virtuais

Para quem quer vender mais, uma dica é apostar em ferramentas e tecnologias que ajudam a otimizar o checkout das vendas, afinal, processos rápidos evitam carrinhos vazios. Só para se ter uma ideia, no Brasil a taxa média de abandono do carrinho de compra é de 82%. Pensando nisso, é necessário criar alternativas para que os clientes não desistam das compras. “Uma dica para turbinar o e-commerce é oferecer diversas opções de pagamento, assim como disponibilizar cupons de descontos, fretes grátis, entre outras ações que ajudem a fidelizar esse cliente.

Encurtar o processo de compra também é importante. Em datas como o Dia do Consumidor, os clientes aproveitam para pesquisar preços e buscar promoções. Sugerimos não oferecer cadastros exaustivos, com muitos passos, já que isso pode fazer com que o consumidor se distraia e deixe a compra para outra hora”, comenta Pedro Henrique Freitas, CEO da Loja Integrada, plataforma gratuita que oferece recursos para a criação de lojas virtuais – de maneira prática e intuitiva.

Chatbots virtuais nas vendas

As vendas por plataformas virtuais foi a alternativa encontrada por muitos empreendedores durante a crise e esse mercado continua crescendo. Segundo um levantamento da Ebit | Nielsen, o marketplace é responsável por 78% do faturamento do setor de vendas online.

De acordo com Alexandre Nogueira, consultor oficial do Mercado Livre e CEO da Universidade Marketplaces, gerenciar um negócio no mundo online não é uma tarefa simples, por isso, muitos marketplaces oferecem tecnologias que podem ajudar os vendedores no dia a dia.

“É o caso dos assistentes virtuais, que já estão presentes em vários sites e também nos marketplaces, essa tecnologia funciona como uma espécie de assistente que se comunica e interage com as pessoas com mensagens de texto automatizadas auxiliando os usuários a entender descrições de produtos, realizar pesquisas ou, simplesmente, oferecer algum suporte. A incorporação de novos recursos, como o uso de inteligência artificial, pode simplificar ainda mais a operação, simplificando processos e refletindo nas vendas desse lojista”, finaliza.