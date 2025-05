Brasil é o terceiro país com mais usuários ativos no Google assistente no mundo

Com o propósito de atuar de forma global no mercado de voz, criando voice apps e soluções disruptivas para o setor, um grupo de investidores e executivos brasileiros fundou a Benext, em 2018. A startup ajuda marcas a construir relações com seus clientes usando assistentes de voz, e já nasceu com a chancela de gigantes como Google e Amazon. A empresa desponta no mercado e já conta com grandes cases criados para a Colgate, Skol, Google, entre outros.

Em abril deste ano,a Benextlançou a Bevoice, como estratégia de crescimento global para 2021. A ferramenta foi desenvolvida em três línguas, inglês, português e espanhol, e tem como foco principal desenvolver todas as análises de dados dos acessos e interações dos usuários aos voice apps, algo muito relevante no emergente mercado da voz. No ano passado, a startup criada pelos cariocas Daniel Deivisson, Brunno Gens e Enio Santiago dobrou o faturamento, e prevê crescimento de 150% neste ano, muito baseado no lançamento da Bevoice no mercado dos EUA e latino-americano.

Ainda em 2018, ano de lançamento da Benext, a empresa desenvolveu um case de sucesso com a marca Colgate Kids, que integra a primeira série de voice apps da área Kids and Family da companhia.

“Enxergamos que as empresas que faziam voice apps tinham dificuldade de analisar a jornada do usuário dentro do app e o retorno sobre o investimento. Criamos a Bevoice para suprir essa lacuna e potencializar um mercado que só cresce. O Business Intelligence na era da voz, em que o usuário de fato conversa com o app, é muito diferente e enriquecedor do que quando se analisava cliques e toques na tela. Essa será mais uma revolução que a voz trará para empresas e consumidores”, revela o CEO da Benext no Brasil, Daniel Deivisson. Os empresários acumulam mais de 20 anos de experiência no setor tecnológico e se preparam para a abertura do escritório em Nova Iorque em abril. A operação internacional será fundamental para a expansão comercial com milhares de desenvolvedores e agências que proliferam principalmente nos EUA e Europa.

A tendência global do mercado de voz é mais do que comprovada. Aplicativos de voz em breve serão tão essenciais quanto as páginas da web e, provavelmente, mais importantes do que os aplicativos móveis para marcas e empresas de mídia. De acordo com a Comscore, em 2020, 50% de todas as buscas na Web foram feitas por voz. Pesquisas da Zion Market Research, o mercado global de voz vai atingir um valor de 7,7 bilhões de dólares em 2025, com o voice commerce sendo uma das tendências.

Uma tendência global

A Speechmatics aponta que em janeiro de 2021 houve um aumento de 18% no interesse das empresas em criar estratégias que utilizam a voz.

“Os consumidores estão migrando para o mercado de voz e a Benext é pioneira no Brasil em oferecer soluções disruptivas. Na medida em que cresce o objetivo de marcas criarem uma conexão e um vínculo mais forte e duradouro com seus públicos, aumenta também a importância delas se tornarem cada vez mais humanas e criarem interações personalizadas para seus clientes. Novas tecnologias e plataformas, inteligência artificial, machine learning, conversation design e VUI (voice user interface) nos auxiliam neste desafio. É assim que a Benext funciona – nós gerenciamos, mantemos, monitoramos e suportamos aplicativos de voz”, afirma Daniel Deivisson.