RED Canids Kalunga é a grande vencedora do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) 2021 – Segunda Etapa

A grande final da Segunda Etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) sagrou a RED Canids Kalunga como a equipe campeã, com placar de 3×1. É o segundo título do time e o primeiro na Segunda Etapa.

Em série Melhor de 5, a Matilha começou dominando as duas primeiras partidas, enquanto os Cowboys conseguiram reagir para levar a terceira. O quarto jogo começou equilibrado, mas a RED soube construir sua vantagem, cresceu e garantiu o troféu, além da premiação de R$ 70 mil. Agora, o time vai representar o Brasil no Worlds, o Campeonato Mundial de League of Legends, que será realizado na Europa no fim deste ano.

Seguindo o modelo do ano passado, a competição inteira foi realizada de forma remota até o momento da final, quando RED Canids Kalunga e Rensga se enfrentaram presencialmente no Morro da Urca, no Rio de Janeiro – a RED Canids ainda levantou o troféu do CBLOL 2021 no Pão de Açúcar, cartão-postal da Cidade Maravilhosa. A final aconteceu sem a presença de torcedores, seguindo medidas de prevenção contra a Covid-19 e com a contratação de uma consultoria especializada na sanitização de ambientes e implantação de protocolos preventivos.

Todas as fotos da final da segunda etapa do CBLOL 2021 estão disponíveis neste link.