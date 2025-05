CBF anuncia Kwai como novo patrocinador das seleções femininas e masculinas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresenta nesta sexta-feira o Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, como o mais recente patrocinador para todas as Seleções nacionais femininas e masculinas de futebol. O contrato tem duração de dois anos, válido até o final de 2023.

O patrocínio prevê exclusividade na produção de conteúdos em formato de vídeos curtos para a plataforma nos perfis oficiais da Seleção Feminina, Seleção Masculina e também no perfil Kwai na Seleção, além da exibição da marca nas placas no entorno do gramado em treinos das Seleções e backdrops. O Kwai também terá acesso exclusivo de bastidores, podendo realizar ativações durante treinos e intervalos das partidas.

“A Seleção Brasileira vem acompanhando cada vez mais de perto a transformação digital e o comportamento das novas gerações. Recentemente, fechamos um patrocínio com o maior game do Brasil e esta parceria com o Kwai é mais um passo neste sentido. A Seleção é um dos conteúdos mais poderosos que a plataforma terá para engajar com nosso torcedor. Temos a certeza de que esta união com o Kwai será um sucesso, aproximando o público jovem ainda mais das Seleções Brasileiras”, afirma Gilberto Ratto, Diretor de Marketing da CBF.

“O Kwai quer mostrar a diversidade cultural do Brasil na plataforma e uma grande oportunidade para isso é com o futebol. Sabemos o quanto o esporte é importante e relevante socialmente para os brasileiros e com essa parceria queremos que o aplicativo seja uma experiência complementar para os fãs”, comenta Mariana Sensini, Diretora do Kwai no Brasil. “Teremos muito material exclusivo e grandes projetos de conteúdo com as seleções masculinas e femininas.”

O Kwai também é patrocinador do Brasileirão Assaí até o final de 2022, e oferece ao público que acompanha a competição mais emoção e interação dentro do app com quadros especiais e conteúdos exclusivos. Agora como patrocinador de todas as Seleções nacionais, a plataforma acompanhará as equipes feminina e masculina em amistosos e momentos importantes como a reta final das Eliminatórias para a Copa de 2022, a Copa do Mundo do Catar em 2022, a Copa América Feminina em 2022, e o Mundial Feminino em 2023.

Vídeo no Kwai: http://s.kw.ai/p/B6XkhR4n